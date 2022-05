L’edifici Ripoll del Parc Taulí, inaugurat: “Serà un referent sanitari”

L’hospital Parc Taulí ha inaugurat aquest dimarts el seu nou edifici Ripoll. I ho ha fet al màxim nivell institucional, amb la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller de Salut, Josep Maria Argimon; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el director general del centre sanitari, Joan Martí. Els representants de les diferents institucions han celebrat l’entrada en funcionament del nou equipament, sense oblidar que el sistema de salut encara té molts reptes per endavant com la contractació de més personal. L’edifici està acabat de construir i només queda acabar de portar-hi tot l’equipament perquè hi entrin els primers pacients, cosa que es preveu a partir del 9 de juny.

El nou edifici té planta baixa i tres d’alçada, més un soterrani, i està connectat amb el Taulí en els tres nivells diferents. En total disposa de 96 llits (32 per planta). A la primera hi haurà semicrítics; a la segona, hospitalització quirúrgica i a la tercera, hospitalització pediàtrica. Aragonès ha reconegut que “el Taulí fa una tasca importantíssima” recordant les diferents onades de la Covid i, també, la primera visita que va fer com a president a l’àrea de Salut Mental. El cap del govern català remarcat que “hem complert” amb la construcció de l’edifici, que s’ha fet en un temps rècord de vuit mesos i tres setmanes.

Per la seva part, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha recordat que la inversió de la Generalitat al Taulí de 65 milions d’euros és “de les més importants d’aquests anys que ha fet la Generalitat en el món hospitalari”. El conseller ha fet referència al cansament dels professionals sanitaris, especialment accentuat per la pandèmia. “Les condicions laborals també ajuden, més enllà del salari”, ha dit, en referència a poder treballar en un espai diàfan, equipat, amb llum natural i vistes al rodal de Sabadell.

“L’edifici Ripoll ha de servir per guanyar referència en l’àmbit sanitari”, ha apuntat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en el seu parlament durant la inauguració. Farrés ha subratllat que “el Taulí és un element clar i diferenciador que tenim com a ciutat”, com el riu o l’aeroport. I confia que el nou edifici serveixi efectivament per reduir els temps d’espera a Urgències o guanyar espai a pediatria, entre altres.

Millora de les urgències

La posada en marxa de l’edifici Ripoll forma part d’una àmplia reordenació dels espais de la corporació sanitària Parc Taulí, inclòs el Frontal Gran Via i la reforma d’Urgències, entre altres projectes. Es tracta d’un “canvi de paradigma espectacular”, en paraules del director general de la corporació, Joan Martí, perquè l’edifici es caracteritza per “tenir la capacitat de ser autònom, bloquejable i estar preparat per qualsevol pandèmia”, i per incrementar el nombre de llits.

L’hospital guanya en funcionalitat, eficiència i nombre de llits, segons Martí. Tenir més espai permetrà tenir més capacitat quirúrgica, cosa que “segur que tindrà un impacte claríssim en les llistes d’espera” i també serà una eina per poder derivar menys pacients. Martí ha admès que no serà suficient per resoldre el problema d’Urgències “en la seva totalitat”, però sí que servirà per disminuir “de forma notable” el nombre de persones que cada dia queden pendents d’ingrés. Des del lloc de les autoritats ha assistit a l’acte la presidenta de la corporació sanitària Parc Taulí, Mariona Creus, així com els portaveus del Govern i dels grups municipals del PSC, ERC, Ciutadans Junts; no ha estat el cas de la Crida.