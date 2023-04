El Sabadell ‘perdona’ a Moha després de demanar disculpes al vestidor

El cas Moha ha quedat, almenys per ara, en una tempesta en un gol d’aigua. El jugador senegalès va protagonitzar un gest molt lleig diumenge passat, en el partit contra el Castellón, quan va abandonar la seva posició a la banqueta en veure que no tindria cap minut una vegada s’havien fet les cinc substitucions reglamentàries. Ni l’enorme transcendència de la victòria arlequinada va frenar el jugador, que tampoc va participar en l’habitual foto de la plantilla al vestidor per celebrar els tres punts. De fet, va marxar cap a casa.

Un acte que entraria de ple en el capítol d’indisciplina o menyspreu cap al cos tècnic i els seus companys. “Li podia haver costat molt car, però penso que tots hem aplicat el protocol de la coherència per solucionar el tema de manera interna”, ha explicat Miki Lladó en la roda de premsa prèvia al duel de diumenge (16 h) davant la SD Logroñés a Las Gaunas.

El tècnic santcugatenc no té pèls a la llengua i ho ha volgut deixar molt clar, per evitar malentesos ni polèmiques. “Va ser un mal gest greu i calia analitzar-ho i hem parlat amb ell. La millor notícia és que Moha està implicat amb l’objectiu col·lectiu i anirà a mort en la recta final del campionat. Això seria el resum. Hem estat capaços de reconduir la situació en tots els àmbits. Podem entendre l’emprenyament per no jugar, en calent, però després cal recapacitar. Moha ha demanat disculpes als seus companys i el tema ha quedat tancat. Jo mateix, en calent, puc cometre errades, com ja ha passat. Tindria un problema si no tingués aquesta capacitat per reaccionar i rectificar”.

Àlex Sala no tornarà a jugar

Miki Lladó ara vol centrar-se en el duel contra l’equip de La Rioja que està sent la revelació del grup. “Anirem amb ganes i fam de guanyar els tres punts tot i que serà un rival molt difícil. La prova és que no perd a Las Gaunas des del mes d’octubre. És una nova oportunitat, l’equip està en un bon moment. Això no garanteix el resultat perquè en un partit poden passar moltes coses, però no hem de tenir por ni ansietat”. La seva única lamentació són les baixes segures d’Adán Gurdiel i Àlex Sala, qui es perdrà el que resta de temporada després de confirmar-se una lesió important al bíceps femoral. És dubte César Morgado, que encara arrossega els efectes del seu estat gripal d’aquesta setmana i també en un peu. En contrapartida, Sergi Garcia està cada vegada més a prop de tornar. No ho farà encara aquesta setmana, però pot estar disponible contra l’At. Balears en el primer dels duels directes que afrontarà el Sabadell.