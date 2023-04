L’Estat estudia una via de finançament alternatiu per la ronda Nord

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha confiat a tenir aviat un acord amb la Generalitat per desencallar la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. En una entrevista aquest divendres al matí a TV3, Sánchez ha explicat que el Ministeri ha enviat la darrera proposta al Govern català després de la reunió de dilluns, que va ser “força positiva” i va suposar un “apropament”. La titular de Transports no ha concretat quina serà la via alternativa de finançament i ha dit que el Ministeri l’està buscant i ho plantejarà en una nova reunió amb el Govern la setmana que ve. “Quan la trobem ho explicarem”, ha afirmat. El govern espanyol es va obrir dilluns a buscar una fórmula que no fos la disposició addicional tercera.

Sánchez ha assegurat que els diners per finançar la ronda Nord no es trauran de partides ja compromeses i tampoc es finançaran les obres amb peatges. “No és una cosa senzilla”, ha dit.

La titular de Transports ha remarcat que el projecte encara s’ha de redactar i que, per tant, encara no serà necessari consignar tota la quantia de les obres en un primer pressupost sinó que es podran “moure els recursos de manera més equilibrada”.

Incidència a Rodalies

Pel que fa a la incidència d’aquest divendres al matí a la línia R4 de Rodalies entre Cornellà i Castellbisbal, Sánchez ha demanat disculpes i ha apuntat que és una incidència “anòmala”. “Estem esbrinant la causa, tot fa pensar en una fallada en el sistema elèctric”, ha apuntat. Sánchez ha defensat que la reacció ha estat “ràpida” i que s’està “invertint molt” en Rodalies.

La ministra també ha esperat que “aviat” es pugui adjudicar el contracte per soterrar les vies de l’R2 en el seu pas per Montcada després que hi hagi hagut un nou atropellament mortal.