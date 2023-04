Com respira la ciutadania a Sabadell de cara al 28-M?

S’acosten les eleccions municipals i la precampanya ja està en marxa. El pròxim 28 de maig, els sabadellencs hauran de triar qui serà el seu alcalde, en uns comicis que de moment s’observen llunyans entre la ciutadania. Entre els veïns de la ciutat, hi ha una sensació general: cal que la política s’enfoqui en propostes i deixi de banda les picabaralles.

“Sovint cal que els partits es posin d’acord i vagin tots a l’una”

El Raul admet que encara veu les eleccions de finals de maig llunyanes i que no ha fet un plantejament sobre el seu vot i les propostes de cada força. “A poc a poc te’n vas assabentant”, diu. “Suposo que aniré a votar, perquè sempre hi he anat. Però ara mateix no et podria assegurar que ho faci el 28-M”, adverteix. Per recuperar la confiança, creu que els polítics “han de canviar de comportament i no llançar-se els plats pel cap. Moltes vegades caldria que es posessin d’acord i anessin tots a l’una, i no cadascú a la seva per esgarrapar vots. Tot per ocupar una butaca”, expressa sobre el valor de la política com un servei públic.

“Fan creure coses que després no compleixen”

La Marta mostra el seu descontentament amb la classe política. “No tinc interès en cap polític”, assenyala. Precisament en una jornada com la de Sant Jordi, marcada pels llibres, les roses i l’impuls de la cultura, lamenta que tots els partits volguessin fer campanya i guanyar vots de cara al pròxim 28-M. “Trobaves carpes de totes les formacions. Quina necessitat hi ha que hi hagi tants partits?”, qüestiona. Ella exposa exemples d’altres països on, considera, les opcions estan més clares. “Podríem plantejar que hi hagués menys forces i se simplifiqués tot més”, creu. En l’àmbit de la política local, diu que de moment no s’ha informat sobre les propostes. “Fa anys que no voto. Tots et fan creure en unes coses que després analitzes a la llarga i dius: ‘al final, ho han fet?’”, lamenta sobre els incompliments.

“No penso votar ningú”

Preguntada sobre les pròximes eleccions, la Núria es mostra molt contundent: “no penso votar ningú”, assegura, mostrant un cansament que arrossega en els últims anys. La desafecció política, admet, fa que hagi perdut interès i coneixement sobre les propostes de les diferents forces. “Amb el temps, he anat perdent ganes de conèixer i informar-me sobre els candidats. Crec que, en general, estem força decebuts”. Per canviar-ho, considera, els polítics “haurien de mirar menys per les seves butxaques”. A més, des del punt de vista de Sabadell, demana als partits més espais per a gossos. “Menys multes i més ajudes pels animals”, reivindica.