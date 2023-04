On he d’anar a votar a les eleccions municipals del 28 de maig a Sabadell?

Falta poc més d’un mes per a les eleccions municipals, que se celebraran aquest pròxim 28 de maig. Com és habitual a aquestes alçades, els sabadellencs ja poden consultar les llistes del cens electoral dels comicis. Unes dades que permetran conèixer a quin centre de votació ha d’anar a dipositar la seva papereta, així com la mesa exacta del mateix col·legi.

En cas de qualsevol error o dubte, les reclamacions de qualsevol tipus sobre inclusió, exclusió o correcció de dades es poden fer fins al pròxim dilluns, dia 17 d’abril. Per fer-ho, caldrà adreçar-se a les oficines d’Atenció Ciutadana del Despatx Lluch i a les cardinals Nord, Sud, Est i Oest. Un tràmit que cal realitzar presencialment amb la presentació del DNI. Un cop resoltes es disposarà del cens definitiu.

Convé recordar que per poder exercir el dret a vot és condició sine qua non figurar en aquest llistat. Per això, es recomana verificar la informació, especialment a les persones que ho faran per primera vegada, com també aquells que han tingut algun problema amb les dades del cens en els últims comicis.

En aquest link pots revisar que les teves dades siguin correctes o consultar a quin col·legi i a quina mesa et toca anar a votar. També es pot saber trucant per telèfon d’informació o a les oficines d’atenció ciutadana.