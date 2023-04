La precampanya es fa notar durant Sant Jordi

A l’horitzó ja es veu el pròxim 28 de maig. Les eleccions municipals són cada cop més a prop i, per això, els partits aprofiten cada ocasió per intentar acostar-se als sabadellencs. La diada de Sant Jordi, una de les més multitudinàries dels últims anys a la ciutat no ha estat excepció. El lloc escollit han estat les paradetes situades davant la plaça del Doctor Robert, espai on els candidats han presentat les seves propostes polítiques i han ofert obsequis a tots aquells qui s’han acostat. T’expliquem com ha estat la jornada dels principals partits amb representació al consistori.

Psc

Els socialistes, amb l’alcaldessa Marta Farrés al capdavant, han apostat per reivindicar la feina feta durant el mandat. “Encara tenim projectes a desenvolupar. Estem animats perquè creiem que en aquest temps la ciutat ha millorat, funciona i el que volem és que continui així”, ha assegurat Farrés. Pel que fa a Sant Jordi, l’alcaldessa n’ha fet una valoració molt positiva: Ha estat una diada preciosa. Per tant, trobem un passeig, Rambla i carrers ben plens. És el que busquem, que la gent s’ho passi bé i sigui una diada amb molta participació”.

Erc

Per part dels republicans, Gabriel Fernàndez ha tornat a reivindicar-se com única alternativa. “La gent és conscient que Esquerra és el partit que pot tombar el règim. Per això s’acosten amb molta il·lusió i jo també ho estic vivint amb intensitat perquè és el primer cop que celebro la diada com a candidat”. Al ser preguntat per la festivitat, Feràndez ha destacat el caràcter especial de la jornada: “Pels que no hem nascut aquí és una cosa fantàstica, pel que representa i per com es viu. Que un país tingui una festa així ens ha d’enorgullir”.

Crida

Des de la Crida, Nani Valero, ha expressat les ganes d’arrancar la campanya electoral i la confiança en el seu equip. “Tenim una llista magnífica amb gent implicada de tots els barris. Tenim moltes ganes de fer feina i presentar el nostre projecte, fruit de les demandes de la gent. Tenim moltes ganes de tornar a governar”. Sobre Sant Jordi Valero n’ha destacat la seva vessant cultural: “És un dia d’estar al carrer, és el que defensem que la cultura estigui a peu de carrer. És també dia de llengua, llibres i de gaudir entre tots”.

Ciutadans

Des de Ciutadans, Joan García, ha comentat la intensitat de les últimes setmanes. “Són dies amb molta feina. D’aquí poc presentarem la llista completa, amb regidors actuals i gent de la societat civil. Ara és moment d’expressar propostes, com per exemple seguretat i habitatge, i preparar-nos per la campanya”. Pel que fa a Sant Jordi García l’ha reivindicat el dia com “l’autèntic dia de tots els catalans” i també com una jornada de cultura popular. “És un dia que té molt encant i on acostuma a haver-hi molta convivència, em sembla molt maco”.

Junts

Els juntaires, amb la figura de Lluís Matas, han reafirmat el seu compromís per ser decisius. “S’acosta un moment molt important, estem a punt i confiem a obtenir bons resultats. Tenim el millor projecte, hem fet bona feina i tenim la il·lusió de poder ser decisius i transformar la ciutat”. Sobre la diada Matas ha expressat el següent: “És un dia especial i dels més macos per Catalunya. Estem molt contents que s’hagi recuperat la normalitat i que la gent ho pugui gaudir al màxim”.

En Comú Podem

Els comuns, amb Joan Mena, han reivindicat la cultura a la ciutat. “Avui és un dia important per la cultura catalana, per això defensem que s’apliqui el pla de biblioteques. Si arribem al govern, ens comprometem a fer-ho possible. També apostem per augmentar el pressupost cultural perquè l’actual no és suficient”. Mena no ha estat sol, ja que el diputat Joan Carles Gallego ha visitat la paradeta d’ECP reivindicant el seu alcaldable com “la millor opció per Sabadell”.

PP

Des del PP, Cuca Santos, ha destacat la intensitat de la campanya. “Són mesos amb molta feina, però ho encarem amb confiança. Estem tenint molt bona acollida dels sabadellencs i confiem a tornar a entrar al consistori”. Pel que fa a Sant Jordi, Santos ha destacat el retorn a “la calma”. “Hem recuperat la diada de tots. Hi ha menys tensió. Altres anys ens havien assetjat i ens feien sentir que sobràvem. Per sort aquest cop no ha estat així i n’estem molt satisfets”.