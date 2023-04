La diada del llibre i la rosa desborda Sabadell

Sant Jordi és d’aquelles cites marcades al calendari. És un dia de roses, llibres i amb bon clima. Un dia on la cultura popular és present a cada racó de la ciutat. Pels sabadellencs és una data molt especial i enguany, ja amb plena normalitat, s’ha pogut comprovar des de ben entrada al matí. Amb una Rambla plena de gom a gom Sabadell s’ha omplert de vida en una de les diades de Sant Jordi més multitudinàries dels últims anys.

“Un Sant Jordi com els de sempre”

El gran ambient s’ha notat durant tota la jornada. Desenes de paradistes han omplert els carrers. Amb les roses i els llibres com a grans protagonistes, parelles i famílies han pogut gaudir del gran dia. La gran quantitat de gent que omplia els carrers no ha estat obstacle. És cert que en alguns punts ha costat fins i tot caminar, però en un dia com aquest-ple d’alegria i rialles-ha estat perfectament suportable.

Tota la ciutat s’ha omplert d’activitats per celebrar la diada. No obstant això, i com és ja tradició, el centre de la ciutat ha concentrat la majoria de parades i esdeveniments. Des de la plaça del Doctor Robert, fins a gairebé a l’altura del Cinema Imperial. Dividits per blocs, en funció d’associacions, partits polítics i entitats la gran majoria de paradistes han coincidit en l’afirmació que enguany ha tornat el Sant Jordi de sempre. Aquest cop ja sense restriccions, distàncies o mascaretes. Factors que, com els paradistes preveien, han ajudat a obtenir un bon volum de vendes.

“La gent està responent molt bé. Per nosaltres ser aquí és una gran satisfacció perquè podem transmetre el que fem i retornar l’ajuda que se’ns ha ofert”, ha explicat Joaquín, paradista de l’associació Ningú Sense Sostre. Per la diada els voluntaris han preparat roses de paper i de vellut. També han recollit llibres. Tot per participar i fer difusió del seu projecte.

Una de les altres parades que hem visitat ha estat la del Ciervo. Allà ens ha atès Lourdes, qui ens ha explicat les impressions del dia. “Ens ha fet molta il·lusió participar, ja que ha estat el primer cop que fèiem parada. És molt maco veure l’ambient tan festiu d’un dia tan important com aquest”, ha assegurat.

“Un dia especial”

Si pels paradistes ha estat una bona jornada, pels sabadellencs encara ho ha estat més. El dia del llibre i la rosa s’ha viscut amb intensitat. Ningú se’l volia perdre. És el cas d’en José, qui ha sortit a viure la jornada en família. “Ens agrada molt la festa pels nens, per potenciar la literatura i la litúrgia de la rosa, el drac la princesa, és una festa molt maca. Fa un bon dia, la Rambla està preciosa fent que sigui un dia ideal”.

Sant Jordi és també dia d’amor. Un sentiment que Montserrat i Joan exemplifiquen bé. “Tots el Sant’s Jordi’s els hem viscut amb molta intensitat, però sobretot els que hem anat compartint junts són els més especials”, han assegurat.

Un altre dels punts claus de la jornada és la llengua. Aspecte que molta gent com Maria Rosa valora. “He comprat llibres en català perquè tenim una situació complicada. Hi ha molts escriptors i propostes en la nostra llengua i quin millor dia com avui per a reivindicar-la”.

En una diada marcada per llibres i roses altres elements de la cultura catalana també han tingut el seu espai. Així doncs, durant el matí els sabadellencs també han pogut gaudir d’una jornada castellera, el so de les gralles i ja a la tarda del ball de sardanes. Tot en un Sant Jordi com els de sempre, una de les jornades més màgiques que es poden viure a Sabadell.