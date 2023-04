Procés de selecció de personal per al nou magatzem d’Obramat a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell i Obramat, la cadena de magatzems de distribució especialitzada en la construcció i la reforma, col·laboren en el procés de selecció per cobrir places vacants. En concret, el centre d’Obramat necessita seleccionar personal per al seu nou magatzem a Sabadell i preveu la incorporació de personal de venda i de caixa.

Per seleccionar aquestes persones, l’auditori del Vapor Llonch acollirà el 3 de maig una sessió informativa on se citaran les persones interessades en presentar la seva candidatura, que compleixin els requisits i encaixin millor amb el perfil sol·licitat per l’empresa. Per participar les persones interessades s’han de registrar a aquesta sessió per mitjà del web municipal o l’app Vapor Llonch i aquelles que superin el primer filtre seran convocades a la sessió informativa presencial.

Les inscripcions es podran realitzar fins al 2 de maig o fins a completar l’aforament. Les persones convocades rebran un correu electrònic indicant l’hora de la sessió.

Obramat tanca la botiga de Sant Quirze

El nou magatzem s’ubica a Sant Pau de Riu-sec. La construcció del nou espai esdevé un trasllat, ja que Obramat tancarà la seva botiga de Sant Quirze, al costat de l’Alcampo.

Com a curiositat, quan la companyia va començar les obres del nou magatzem va tenir lloc el descobriment d’un cuniculus, un aqüeducte romà subterrani que amb 150 metres de longitud va passar a ser el segon més important localitzat mai a Catalunya.