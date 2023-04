Veïns de Can Deu volen conèixer el traçat de la Ronda Nord: “Preferim que sigui soterrada”

La Ronda Nord és cada cop més a prop. Entre bastidors Govern i Ministeri “avancen” les negociacions, ultimant detalls i definint un traçat que, segons han explicat ambdós equips, es limitarà al tram entre Sabadell i Terrassa. Mentrestant, però, la vida al barri de Can Deu continua igual. Allà els veïns fa molts anys que senten a parlar de la infraestructura, molts d’ells preguntant-se quan la veuran iniciada i acabada. Hi ha qui n’està a favor, altres en contra. Per això hem visitat la zona, per conèixer la seva opinió.

Impacte positiu

Comencem parlant amb José Antonio i María Teresa. Habitants del barri de tota la vida veuen les obres amb bons ulls. “Com a ciutat cal que avancem en tots els aspectes i per nosaltres aquest ho és”, asseguren. Per ells els canvis que es preveuen al trànsit són aspectes claus a valorar: ” Millorarà la mobilitat de la zona i també la connexió amb Castellar. Si les obres generen poc impacte ambiental, encara ho valorarem millor”.

Una altra mostra favorable és la de Miguel. Aquest veí del barri destaca les previsibles millores en la circulació. “Crec que és una obra que ja s’hauria d’haver fet fa temps. Perquè penso que beneficiarà a tots els sabadellencs”. Pel que fa a si l’obra serà soterrada o no assegura no sentir-se gaire preocupat:” Per mi tant és, això ho decidiran els enginyers que són els qui més dominen del tema. Jo penso que serà bo per la circulació, és el que he escoltat i confio en el fet que sigui així”.

“Ens manca informació”

A l’altra cara de la moneda hi trobem a Irene, qui no ho veu del tot clar. “Tota obra té impactes negatius i aquesta també en tindria. Jo l’únic que demano és que no ens toquin el camp de futbol perquè molts nens del barri hi juguen i seria una pena”. Un dels factors que la fan dubtar és la manca d’informació: “Sempre escoltem rumors, però mai concreten res ni ningú ens informa. Si s’ha de fer la ronda que es faci, perquè és cert que milloraria la connexió amb castellar, això sí que sigui soterrada”, demana.

Amb una opinió semblant hi ha Pepe. “Mai ens han dit exactament com ho faran i a mi, així de primeres, no em sembla bé perquè ens generaria moltes obres al barri”, comenta. El que sí que té clar és que, en cas de fer-se, la Ronda hauria d’estar soterrada al seu pas per Can Deu: “Si ho fessin soterrat ho veuria amb uns altres ulls perquè entenc que pot ser positiu per reduir el trànsit de la ciutat”.

Una altra que no ho té del tot clar és Lídia. També és del barri de tota la vida i ja fa anys que sent a parlar sobre el projecte. “Molts cops han dit que la carretera estaria soterrada i si és així ho veig bé. L’únic que demano és que sigui el menys molest possible pels veïns perquè aquí sempre tenim moltes obres i ja va tocant que puguem gaudir d’uns carrers i barri en condicions”, explica.

Com hem pogut observar hi ha diversitat d’opinions al voltant de la Ronda Nord. El sentir de molts veïns és una certa tendència positiva, sempre que complexi el requisit de ser soterrada. Tornant al pla institucional sembla que la cosa avança. I és que un dels altres acords assolits aquests dies és el del finançament, que es farà a través dels pressupostos generals de l’Estat. Una mesura que ha estat molt aplaudida des de l’Ajuntament de Sabadell, un dels principals impulsors de la Ronda.