Sabadell disposarà de diners d’Europa per millorar la mobilitat. La ciutat rebrà 4,92 milions d’euros per dur a terme projectes de transport i accessibilitat, segons ha confirmat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. El Govern de l’Estat ha assignat les partides de fons Next Generation per a iniciatives sostenibles dels grans ajuntaments. En conjunt, representaran una inversió de més 102 milions d’euros per a 107 projectes a Catalunya.

Per a què serviran els ajuts europeus a Sabadell? Es destinaran a sis projectes que l’Ajuntament s’havia marcat per fer, sí o sí, i que ara es podran executar en el termini d’un any. La partida més rellevant correspon a la construcció i senyalització de camins escolars (1,9 milions d’euros) dels carrers propers a escoles com La Trama, Joan Montllor i Amadeu Vives. Encara pel que fa a la mobilitat, es millorarà la seguretat en itineraris entre la Gran Via i el riu Ripoll (1 milió d’euros) i s’obté una subvenció per al futur carril bici Sabadell-Terrassa (493.830 euros), actuació pendent des de fa anys.

Per la seva banda, Transports Urbans de Sabadell (TUS) rebrà pràcticament 1,5 milions d’euros que serviran per renovar la flota, molt envellida. Podrà comprar els primers sis autobusos elèctrics i implementar un sistema de pagament contactless als autobusos.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, celebra l’arribada dels fons de la Unió Europea. “Permetran fer la ciutat més verda, avançar en la mobilitat sostenible i en la lluita contra el canvi climàtic”, assegura conscient de la necessitat de disposar de subvencions externes per tirar endavant els projectes: “Només amb els pressupostos municipals no hauríem fet totes les obres que hem tirat endavant a Sabadell”. En aquest sentit, Farrés avança que aquesta serà l’estratègia a seguir si continua com a alcaldessa.

La capital del Vallès surt ben parada del repartiment dels fons Next Generation. És la cinquena catalana en rebre més subvencions europees, per darrere de Barcelona (33,2 milions d’euros), l’Hospitalet del Llobregat (9,4 milions d’euros), Terrassa (6,4 milions d’euros) i Lleida (5,5 milions d’euros).

Cada sabadellenc rebrà –simbòlicament– 23 euros de la Unió Europea en aquesta convocatòria. La inversió per càpita està per sota de Terrassa (28 euros per habitant) i de la majoria de ciutats vallesanes, però supera Barcelona (20 euros) i Rubí (12 euros), entre d’altres. Tant Santa Perpètua de Mogoda com Barberà del Vallès es colen a la llista dels municipis més beneficiats en termes relatius –40 euros per habitant–.

Pel que fa a les comarques, els municipis del Vallès Occidental disposaran de 22,9 milions d’euros per a 26 projectes. Serà la segona comarca del país amb més ajuts, per darrere del Barcelonès (47,5 milions d’euros), segons els càlculs realitzats a partir de les dades del Ministeri de Transports.

17 milions d’euros, fins ara

Amb l’arribada de les noves subvencions, l’Ajuntament ja ha obtingut 17 milions d’euros dels fons Next Generation. Destaquen alguns projectes de l’oficina Gran Via-Ripoll, com la transformació del balcó del riu a Covadonga, i també el futur centre de formació a l’antiga fàbrica Sallarès i Deu, així com la rehabilitació d’edificis municipals i el desplegament de ciberseguretat.