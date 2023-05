La Cambra ofereix cursos gratuïts per a la formació de joves i persones adultes

Et trobes en un moment de la teva vida professional que vols ampliar la teva formació? Busques una nova feina? La Cambra de Comerç t’ho posa fàcil a través del programa PICE-Garantia Juvenil, enfocat per als joves entre 16 i 29 anys, i el programa 45+, adreçat al col·lectiu de persones d’entre 45 i 60 anys. Per participar en els cursos gratuïts del programa PICE només has de donar-te d’alta a Garantia Juvenil, la resta, s’encarrega la Cambra, amb l’objectiu d’orientar i formar, tenint en compte les necessitats de contractació de les empreses, facilitar l’accés al món laboral. El curs, amb itineraris formatius personalitzats, pensats per millorar les teves possibilitats laborals, ofereix també, la formació presencial amb un tutor assignat perquè treguis el màxim profit de l’acció formativa.

El programa inclou una formació inicial de competències digitals i habilitats socials (60 hores), una formació específica d’entre 60 i 150 hores, segons les teves capacitats i la demanda de contractació per part de les empreses. Així mateix, s’ofereix accés a la borsa de treball, acompanyament a empreses i oportunitats d’inserció laboral. La Sara Muñoz, formada en ciències polítiques i gestió pública, va confiar en la Cambra de Comerç per ampliar els seus coneixements en l’àmbit del màrqueting digital: “El món de la política és màrqueting, i era una part de la meva formació que no havia tocat massa. Vaig creure que em podia ajudar per tenir més eines, i així va ser”, explica Muñoz, ara treballant des de Colònia, en una empresa multinacional de l’àmbit dels videojocs.

La formació personalitzada que ofereix la Cambra als alumnes va permetre a la Sara conèixer en profunditat aspectes del màrqueting com la producció de pàgines web o les diverses estratègies del màrqueting, entre altres aspectes. Tot aplicat a casos pràctics per apropar l’alumne a les demandes de les empreses d’avui dia: “El curs de la Cambra no és com un màster, que és una mica institucional, preestablerts. Aquí hi ha flexibilitat, atenció personalitzada, independentment del background de cada un dels presents al curs”, explica. La Sara, poc abans de finalitzar el programa PICE-Garantia Juvenil, va ser contactada per formar part de l’equip de l’empresa de videojocs, i des de la Cambra també es va assessorar l’alumne en la presa de decisió: “Em vaig sentir molt recolzada per l’Alba Espejo. Tenia dubtes, per exemple, si aquell treball era per mi. El suport que vaig rebre va ser positiu i n’estic agraïda”.

“Ho tornaria a fer”

D’altra banda, la Cambra de Comerç també ofereix per al col·lectiu d’entre quaranta-cinc i seixanta anys, que es trobin en situació de desocupació, un programa gratuït per tal obtinguin la formació o qualificació necessàries i que millor s’adapti als requisits de les empreses, de manera que tot això condueixi a la inserció laboral. El programa es compon d’un conjunt d’accions, dissenyades com un itinerari formatiu que apropa a cada participant en l’ocupació, que parteix d’un diagnòstic centrat a analitzar el punt de partida de la persona participant, amb una formació en competències digitals ajustada al seu perfil, i que finalitza amb una anàlisi personalitzada sobre les oportunitats que el participant té en el mercat de treball actual.

Una de les persones que va participar-hi és la Maria Isabel Sala, que aleshores, l’any 2021, es trobava sense feina, amb seixanta anys: “El curs el recomanaria i el tornaria a fer. Em va servir per millorar el disseny del currículum, i alhora, fer-nos valdre més quan anem a fer una entrevista de feina, és a dir, saber traslladar els nostres punts forts davant l’entrevistador”, explica l’administradora de finques, Maria Isabel, mentre reconeix que “l’edat et preocupa per veure què pots trobar i el què et paguen, però la formació que reps et permet ampliar les teves competències”. En el seu cas, juntament amb els seus companys de classe, la posada en marxa de LinkedIn –amb la professora Rosaura Alastruey–, el domini de programari com l’Excel i l’assessorament, amb la coach Carol Isla va ajudar-la a trobar feina, entre altres aspectes: “En guardo un molt bon record de la Rosaura Alastruey, amb el seu assessorament, com el de la Cambra, en general. Les simulacions d’entrevista de feina van ser de gran utilitat”.