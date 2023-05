VIDEO | L’home que va frustrar l’atracament al Banc Sabadell: “Pensava que era una broma”

Assane Fall va anar a les oficines bancàries del Banc Sabadell a l’avinguda de Matadepera de Ca n’Oriac per obrir-se el seu primer compte bancari, després de mesos intentant-ho. El que no s’esperava és ser testimoni directe d’un intent d’atracament a primera hora del matí. Quan estava a punt de ser atès, un individu es va avançar amenaçant amb una navalla a l’empleat que estava darrere el taulell. “Pensava que era tot una broma d’aquelles que a vegades es fan”, exposa. Però era ben real.

Quan va veure l’arma blanca, i l’empleat nerviós, ja va adonar-se que havia de fer quelcom. “Surt d’aquí”, deia Fall a l’atracador, mentre aquest reclamava als treballadors del Banc que li donessin els bitllets. Després de forcejar amb l’atracador i intentar treure-li el ganivet que s’havia canviat de mà, Fall va aconseguir immobilitzar-lo i desarmar-lo. Va ser aleshores quan altres clients que esperaven ser atesos van ajudar l’Assane a retenir l’atracador mentre d’altres alertaven la policia.

 

[Vídeo: Sergi G. Reginaldo]

“No vaig tenir gens de por, perquè sé com fer-ho, com defensar-me si algú té arma”, explica l’home que ha estat batejat a les xarxes com l’heroi. La prioritat era evitar que fes mal a algú. Minuts més tard, arribaven els Mossos d’Esquadra que van identificar i detenir l’individu, que va passar a disposició judicial: el cas va quedar tancat a nivell policial.

Reconeixement dels Mossos

Els Mossos d’Esquadra van fer un reconeixement el passat dimarts a l’home que va evitar l’atracament. La policia catalana va visitar el Cercle Sabadellès, on Fall treballa com a cuiner, per agrair la seva acció. El cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de Sabadell, Enric Cervelló, va reconèixer l’actuació del jove, recordant alhora que “l’objectiu és evitar aquest tipus d’actes heroics i protegir-nos trucant al 112 en situacions de risc”. Malgrat això, va elogiar la valentia i el mèrit de l’home.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sabadell (@sbdmalapell)

Ha evitat un ensurt, però a l’home no li agrada gens estar al focus. Procedent del Senegal, va arribar a Catalunya ara ja fa quatre anys, i va treballar al top manta fins que va aconseguir un permís de feina. Ara és cambrer del restaurant del Cercle –alguns comensals recurrents expliquen que cuina molt bé– i valora molt la seva feina. No li agrada perdre ni un minut de la seva jornada laboral.

“Estic molt content que els Mossos vinguessin i poder parlar amb ells directament”, explica amb un somriure tímid. Però no està gaire còmode amb el rebombori mediàtic que s’ha generat al seu voltant. “Això de que em facin entrevistes… jo no vull perdre ni un sol minut a la meva feina”, expressa amb rotunditat. “Tornaria a ajudar, però això d’atendre mitjans, que vinguin a veure’m, parlar del tema… no, això ja no”, conclou.