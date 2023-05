El PDeCat, en resposta a Lluís Matas (Junts): “L’Amadeu Papiol sí que és independendista”

El grup municipal del PDeCat ha carregat contra les declaracions de l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, per les recents declaracions on deia que Amadeu Papiol (PDeCat) “no era independentista”. En aquest sentit, també han criticat que Junts hagi estat soci preferent de govern de Marta Farrés: “Ells són els que van donar suport al 155”, etziba Sergi Esterli, número 2 de les llistes del PDeCAT, que també ha retret al PSC la “progressiva castellanització” de l’Ajuntament.

Des del PDeCAT s’han mostrat molestos per les declaracions de Matas i assegura que Papiol sí que és independentista: “Ha participat a totes les manifestacions organitzades els 11-S, fins i tot molt abans de la coneguda com la Via Catalana, ha participat activament en l’organització i celebració del 9-N i del 1-O i fa activisme pel català”, defensa Esterli. I retorna la pilota a Junts: “Ningú autènticament nacionalista hagués donat suport durant quatre anys a un partit promotor i signant del 155”, conclou.

Algunes de les propostes del PDeCat

Papiol va fer el tret de sortida a la nova candidatura amb una proposta que el grup anomena “La Nova Faràndula”. El portaveu va assegurar que en l’actualitat “la Faràndula no reuneix les condicions de mobilitat i fins i tot d’estructura interna” i per aquest va proposarla creació d’un nou espai a l’actual Vapor Turull. Com Junts i altres formacions municipals, el PDeCAT també aposta per la Ronda Nord.