Nani Valero (Crida) respon a la ciutadania en l’entrevista al Diari

Durant l’entrevista al Diari, l’alcaldable de la Crida, Nani Valero, va respondre també a les preguntes dels ciutadans que es van acostar a la redacció de la plaça de Ricard Simó i Bach per exposar les seves inquietuds i dubtes sobre el futur de la ciutat. L’oci nocturn, la gent gran, aspectes de convivència o la pacificació dels entorns escolars van formar part del debat.

Què penseu fer sobre la manca de locals per a les entitats de cultura popular de la ciutat?

Quan vam governar, vam fer un reglament de sessió d’espais per posar ordre a tots els espais municipals que han d’anar destinats a les entitats. Després de 16 anys de bustisme, enteníem que s’havia fet una distribució d’espais una mica arbitrària o sense criteri. Cal demanar a les entitats quines són les seves necessitats i posar els espais a disposició. A data d’avui, sabem que es continuen cedint espais. Però també ens consta que hi ha entitats que ho estan tenint molt complicat. Malgrat que l’actual alcaldessa es posa medalles, hem vist que moltes entitats ja comptaven amb un espai propi. Intentarem que aquelles que no el tenen en puguin tenir. Locals i espais municipals existeixen. Cal asseure’ns per posar-los a disposició de les entitats.

Sobre la convivència entre generacions, hi ha mesures concretes que tinguin en compte la gent gran? En aquest sentit, la ciutadania detecta manca de bancs per seure als carrers.

La qüestió dels bancs és horrorosa. Hi ha bancs que són metàl·lics i estan a ple sol. No volem bancs de ferro. Des de la Crida vam tirar endavant un projecte d’intervenció comunitària que pretén que es generin vincles entre els veïns. Aquests vincles han de ser intergeneracionals. Tothom pot aprendre de tothom. Hi ha d’haver espais i activitats per a avis i joves i obrir-los per incentivar aquests moments de relació. Que haurien de ser més naturals. Forma part també de la predisposició de la gent.

Quin pla hi ha per gestionar l’oci nocturn que genera problemes de descans a molts veïns?

N’hem parlat amb persones de la plataforma. S’ha fet un nou pla d’usos, però no s’ha fet un debat sobre el model d’oci a la ciutat. Tenim una eina administrativa urbanística que no va vinculada amb el model d’oci que volem. Cal asseure’s, fer un model d’oci i que tothom pugui parlar. Hem de recollir les inquietuds de tothom. En alguns carrers o discoteques concretes, hi ha una responsabilitat també del privat [establiment] que gestiona aquell espai. És responsabilitat seva que la gent, quan surt d’aquella activitat d’oci, no ho traslladi al carrer, generant molèsties.

Penseu pacificar els entorns escolars?

És importantíssim. Els camins escolars segurs, que la gent pugui anar caminant amb seguretat, són aspectes indispensables. En el nostre mandat ja vam fer un pla de camins segurs. Ens imaginem una ciutat que sigui la dels 15 minuts. Que es pugui anar caminant a l’escola, al mercat, a l’ambulatori… Que no calgui tant el cotxe. Sabem que hi ha entorns que són més problemàtics. Vam començar aquest mandat amb un atropellament molt greu. La canalla ha de poder anar a l’escola tranquil·la i segura.

Penseu crear una Oficina de turisme a Sabadell?

Ens sembla que hi ha un espai al propi ajuntament, el 010, que funcionava com a espai centralitzat per a aquestes peticions. Per a nosaltres, l’Oficina de Turisme no és una prioritat. Una oficina d’energia, una destinada a qüestions socials, una oficina del Ripoll… seria més prioritari. Si Sabadell té un atractiu turístic, primer l’hem de construir entre tots.

Teniu un pla per empoderar el voluntariat de la ciutat?

En l’últim ple es va abordar aquesta qüestió. El reglament de participació limita i condiciona la participació. Entenem que hi ha moltes maneres d’implicar-se en projectes. L’oficina adreçada a les entitats ha de poder fomentar aquesta participació. Necessitem que quedin clars els llocs on fer-ho. Durant la pandèmia va quedar clara la necessitat d’aquestes xarxes veïnals i de suport. I això ha generat molts vincles. S’ha de promoure l’autogestió de la gent. L’Ajuntament hauria de posar-ho a l’abast de tothom i donar-ho a conèixer. Si s’ha de fer des de l’Ajuntament, ens diran que hi ha una llei que indica com s’ha de ser voluntari.