El PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals si se celebressin avui, però dependria dels pactes per conservar el Govern municipal. Una enquesta d’Opinòmetre encarregada per ERC a la qual ha accedit el Diari, apunta a un escenari en què els socis potencials –la Crida, Junts, els comuns i el PP– serien decisius per determinar si l’alcaldessa actual, Marta Farrés, continua al capdavant de l’Ajuntament o bé s’opta per una aliança alternativa de quatre partits.

L’enquesta, realitzada entre el 30 de març i el 12 d’abril, apunta cap a una nova victòria del PSC, que mantindria nombre de regidors (10) amb un 32,7% dels vots (+2,7 punts percentuals). ERC li seguiria de prop, amb vuit regidors, un més que ara. Els republicans es quedarien amb un 24,1% dels suports, amb una pujada de quatre punts percentuals. La pujada s’explica per una concentració del vot independentista cap a ERC: tant la Crida i Junts baixen lleugerament, amb tres i dos regidors (10,4% i 8%, respectivament). “Els republicans creixen gràcies al votant de Junts descontent amb el suport al PSC”, conclouen des d’Opinòmetre.

En l’escenari que dibuixa l’enquesta, la clau del Govern municipal no la tindrien els partits més votats –ni el PSC ni ERC– sinó les formacions minoritàries. Els socialistes necessitarien el suport de Junts, els comuns o el PP per seguir a l’alcaldia. El candidat republicà, Gabriel Fernàndez, només podria governar a través de la “via àmplia” que proposa, és a dir, amb el suport de la Crida, però també d’En Comú Podem i Junts (una suma de 15 regidors). Aquest govern alternatiu implicaria equilibris i aliances difícils, tenint en compte els vetos de l’esquerra alternativa respecte Junts.

Anades i vingudes

Cap on va Sabadell políticament? El sondeig apunta a un creixement del bipartidisme, amb el PSC i ERC com a opcions principals de la ciutat: sumarien conjuntament el 56,8% dels vots. Si la previsió es complís, socialistes i republicans representarien dos terços del ple municipal, una fotografia que no es produïa des de l’exígua victòria de Bustos l’any 1999, quan el PSC i l’Entesa van empatar a deu regidors.

El sondeig també indica anades i vingudes. En Comú Podem i el PP recuperen el terreny perdut l’any 2019: ara aconseguirien dos regidors, respectivament. Comuns i podemistes es van presentar per separat a les últimes eleccions municipals, el que va suposar una garrotada electoral sense precedents. Ara, en una candidatura conjunta, aconseguirien un 7,8% dels vots. En canvi, Marta Morell, la regidora expulsada de Podem que es presenta amb la seva marca, Sentim Sabadell, no entraria al consistori.

La novetat principal té lloc en l’espai constitucionalista, on el PP de Cuca Santos torna amb força (7,3%) i li treu espai a Ciutadans. La formació taronja es quedaria amb un 2,8% dels vots i, per tant, no assoliria el mínim de vots necessari per tenir representació al ple municipal (5%)

ERC, a la cerca del vot estranger

El candidat d’ERC, Gabriel Fernàndez, està dedicant part de la seva campanya a captar el vot llatinoamericà. L’institut Opinòmetre, que ha realitzat l’enquesta per als republicans, detecta una “sobremobilització” en les persones nascudes a l’estranger, que fins ara estaven “poc mobilitzades”. Considera que el vot emigrant pot ser un “factor sorpresa” i podria beneficiar als republicans en el resultat final dels comicis.

Pactòmetre: fes els teus pactes a partir del sondeig

Com han votat els sabadellencs fins ara?

Sabadell era conegut com a exemple de la promiscuïtat política durant els anys noranta. Els sabadellencs canviaven de vot segons la convocatòria electoral: a les municipals votaven majoritàriament a Antoni Farrés (PSUC), a les catalanes, Jordi Pujol (CiU), i a les generals, Felipe González (PSOE). Amb el pas del temps i després de l’esclat del 15-M i després del Procés, aquesta dinàmica electoral ha virat cap a un escenari molt més fragmentat amb victòries fonamentalment socialistes.

El PSC ha guanyat les últimes eleccions municipals i generals (2019) i les catalanes (2021), però en un escenari repartit: amb prou feines supera el 30% dels vots en la seva millor marca. ERC ha quedat com a segona força més votada a les últimes conteses, i la segueixen altres actors, com En Comú Podem, Junts i la Crida-CUP, que també han tingut un paper destacable.

Fitxa tècnica

Metodologia: Entrevista telefònica assistida per ordinador mitjançant sistema CATI.

Entrevista telefònica assistida per ordinador mitjançant sistema CATI. Mostra: 600 enquestes.

Univers: Població resident i empadronada a Sabadell amb dret a vot a les eleccions municipals.

600 enquestes. Població resident i empadronada a Sabadell amb dret a vot a les eleccions municipals. Treball de camp: Opinòmetre. 30 de març al 12 d’abril de 2023.

Opinòmetre. 30 de març al 12 d’abril de 2023. Marge d’error: +/- 4 amb un interval de confiança del 95%.