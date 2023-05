El Sabadell suma un valuós punt que l’acosta a la permanència (1-1)

Punt valuós. El Sabadell no ha pogut segellar virtualment la permanència a l’estadi Antonio Solana, però s’hi acosta. L’equip arlequinat ha sabut reaccionar a un mal inici de partit, encaixant un gol còmic, i a la segona part, després de l’empat de Pau Víctor, ha tingut suficients ocasions per guanyar un Intercity conformista. La pròxima jornada, davant La Nucía, primera oportunitat matemàtica per aconseguir l’objectiu.

La baixa per sanció de Juanmi Carrión propiciava un obligat canvi a l’onze. En principi, tot apuntava a Ricard Pujol al carril esquerre i el retorn de César Morgado a l’exid defensiu. De fet, així s’ha publicat a les alineacions oficials, però durant l’escalfament, Pujol ha notat unes molèsties i, finalment, el canvi de peça ha estat Marc Vargas pel carril dret i David Astals s’ha traslladat a l’esquerra. Primer contratemps.

El segon ha arribat quan encara no s’havien jugat ni 3 minuts. Una pilota bombejada a l’àrea, sense aparent perill, ha desembocat en una cadena d’errades i un malentès definitiu amb Ortolá que ha aprofitat Aarón Piñán per marcar un gol d’aquells còmics. Impropi d’un Sabadell que presumeix de solidesa defensiva. Aquest inesperat cop ha canviat totalment el guió. Si el Sabadell pretenia madurar el partit i jugar amb la possible ansietat del rival, s’ha vist obligat a canviar el plantejament.

L’escenari ha canviat totalment. L’Intercity ha guanyat confiança i a la primera part s’ha sentit molt còmode, defensant amb contundència i sense concedir gairebé res a un Sabadell desconegut, amb constants imprecisions, que no aconseguir connectar amb els homes d’atac amb fluïdesa. Quan ho ha intentat amb pilotades llargues, tot l’avantatge ha estat dels locals. Ni una rematada a porteria del conjunt arlequinat a la primera part. Només algunes aproximacions sense generar perill. Cristian Herrera ha estat molt ben controlat i els intents individuals d’Alberto Fernández tampoc han desequilibrat l’engranatge defensiu alacantí. Fins i tot la situació hauria pogut empitjorar si Ortolá no fa una gran intervenció abans del descans per desviar una canonada de Guillem Jaime.

Reacció i opcions de guanyar

El Sabadell ha reaccionat aquesta temporada davant marcadors adversos, com va passar a Amorebieta o Zubieta. I això ha passat just a l’inici de la segona part. Una gran maniobra de Cristian Herrera ha acabat amb passada a l’espai i rematada inapel·lable de Pau Víctor davant la sortida del veterà Manu Herrera. Ja estaven sobre la gespa Sergi Garcia, en el seu retorn després de molts mesos, i Álex Gualda que han substituït respectivament a Marc Vargas i Sergi Altimira. El sabadellenc ha ocupat tot el carril esquerre.

L’empat ha estat un cop dur per l’Intercity, que ha quedat grogui uns minuts, els millors d’un Sabadell crescut que ha gaudit opcions de contracop per fer més mal. Dues passades de Cristian a Pau Víctor no han tingut la precisió necessària. També ho ha intentat Álex Gualda amb un xut llunyà que gairebé sorprèn Herrera. El partit, en alguns moments, s’ha convertit en un intercanvi de cops i Miki Lladó ha decidit buscar l’equilibri amb Raúl Baena. També han entrat a la recta final Moha i Vladys. El conjunt arlequinat ha acabat amb moltes peces ofensives i més intencions de guanyar. Un gol anul·lat a Álex Gualda i un possible penal a Pau Resta han afegit la polèmica.

L’Intercity gairebé demanava l’hora i el Sabadell s’ha quedat amb les ganes de sumar els tres punts i liquidar la permanència. Ho haurà de fer el diumenge que ve a la Nova Creu Alta davant La Nucía. Miki Lladó l’ha qualificat del “partit de l’any” en la roda de premsa. Ho serà.

FITXA TÈCNICA

Intercity CF: Manu Herrera; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Rafa Gálvez, Cristo, Undabarrena (Belloti, m. 79), Xemi (Nsue, m. 79), Miguel Marí (Burlamaqui, m. 59), Etaniz (Miku, m. 59), Aarón Piñán i Pol Roigé (Cedric, m. 70).

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta, César Morgado, Astals, Corbalán (Vladys, m. 77), Marc Vargas (Sergi Garcia, m. 46), Sergi Altimira (Álex Gualda, m. 46), Pau Víctor (Moha, m. 77), Cristian Herrera i Alberto Fernández (Raúl Baena, m. 62).

Àrbitre: Armando Ramo Andrés (Comitè aragonès). Grogues: Rafa Gálvez, Miku; Pau Resta, Raúl Baena, Moha, Vladys;

Gols: 1-0, minut 3: Aarón Piñán; 1-1,minut 47: Pau Víctor;

Incidències: Uns 700 espectadors a l’estadi Antonio Solana amb la presència d’una setantena de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO