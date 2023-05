FOTOS | Sabadell celebra la 27a edició del Dia Internacional de la Dansa

La 27a edició del Dia Internacional de la Dansa s’ha viscut intensament a Sabadell. Enguany amb novetats. I és que aquest cop les celebracions han durat des de dijous fins al diumenge, amb diferents activitats per acostar coreografies d’escoles i entitats de ball al públic. Diversos dies de dansa i cultura en els que s’ha homenatjat la figura de Sabina Rocamora, una de les figures de la dansa clàssica més importants de la història de la ciutat, que va morir el passat dia 3 de maig.

Dansa arreu

Durant el cap de setmana la ciutat s’ha omplert de dansa. Dissabte al matí Innedit Dance Complex ha realitzat una coreografia de dansa urbana i el rap Futur just, a la plaça del Doctor Robert durant la Festa del Comerç Just. A la tarda a la plaça de l’Argub, s’ha celebrat un taller de dansa amb família, a càrrec de la companyia Petit Món; una mostra de dansa contemporània, per l’Escola de dansa Bots; i l’espectacle Ramat hipnòtic o llibertat?, de la companyia Petit Món i l’Associació de Dansa Contemporània.

Una de les coordinadores dels actes ha estat Mireia Llunell, directora de l’Estruch, que ha valorat així la cita: “Aquest any hem volgut englobar la jornada en el concepte Sabadell Dansa i fer que dures més dies i tingués formats més inclusius”, ha explicat. Un dels objectius ha estat portar la dansa arreu de la ciutat: “El que ens interessa és que la dansa surti al carrer perquè tothom pugui veure-la, gaudir-la i animar-se a ballar”. També tractar diversos temes com violència de gènere, immigració i diversitat funcional. “Estem molt contents perquè és el primer any que hem fet aquest format, però la gent està responent i esperem que es converteixi en tradició”, ha afegit Llunell.

Estils per a tots els gustos

Ja al diumenge la plaça Dr Robert ha acollit la tradicional mostra de dansa. En aquesta hi han participat 22 escoles de ball de la ciutat i desenes de ballarins i ballarines. Amb les seves actuacions han omplert la plaça de grans i variades coreografies. Així doncs, el públic ha pogut gaudir de hip-hop, balls tradicionals i ballet entre altres.

“La gent té molt interès per la dansa. La nostra intenció és que arribi a tothom i crec que ho estem aconseguint”, ha assegurat Imma Tenor, de BiArts Sabadell. En parlar del tipus de públic que fa dansa ha comentat que la majoria són joves i del sector femení: “És cert que hi ha pocs homes, però a poc a poc va canviant. L’edat influeix encara que penso que sempre es pot ballar si es té passió”.

La data oficial del Dia Internacional de la Dansa va ser el passat 29 d’abril; no obstant això, l’organització va decidir-ho celebrar aquest primer cap de setmana de maig. Després de veure la rebuda han comentat que el canvi els ha sortit rodó.

Fotos