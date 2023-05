Canvis en alguns col·legis electorals: consulta on has d’anar a votar

A menys d’un mes per a les eleccions municipals, l’organització de la cita amb les urnes va quedant definida. La revisió del mapa de col·legis electorals per les properes eleccions del 28 de maig ha requerit una reorganització dels centres que funcionen com a col·legis electorals. D’aquesta manera, es manté el mateix nombre de col·legis electorals i hi ha una mesa més respecte de les eleccions de 2021.

Els següents centres ja no seran col·legis electorals aquest any:

El gimnàs de l’Institut Vallès

El pavelló Municipal de Cal Balsach

Sabadell Cultura-Antiga Escola Creu Alta

El Local del Barri de La Creu Alta

L’Institut Joan Oliver

El local de l’Associació veïnal de Can Feu

El Centre d’Educació Especial Francesc Bellapart

L’Escola Agnès Armengol

Per contra, hi ha tres nous centres que són col·legis electorals per primera vegada:

Casal Cívic Comunitari Creu Alta (c. de Castellar del Vallès, 224)

C.E. Jaume Viladoms (c. Pare Rodamilans, 100)

L’Escola Cifuentes (c. de Finlàndia, s/n)

En qualsevol cas, les persones que han votat en algun moment en aquests centres han de consultar a la targeta del cens electoral o bé al web de l’Ajuntament per conèixer el centre on s’han d’adreçar ara per votar.