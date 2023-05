El festival Vet Aquí narrarà contes al Taulí, autobusos i supermercats

La 8a edició del festival de contes Vet Aquí Sabadell (VAS), organitzada per l’Associació Caravàs, arribarà amb una vintena d’activitats entre l’11 i el 15 de maig –per tant, coincidirà amb l’Aplec de la Salut–. La cita té la intenció de divulgar la narració oral i demostrar que es tracta d’un art adreçat a tots els públics. Aquest any, la cita portarà contes a l’hospital Taulí, a autobusos, al Teatre Principal, a biblioteques i a places. N’hi haurà per a nadons i també per a adults.

Una novetat del festival serà Vet Aquí la Festa, una gran celebració familiar al voltant de la narració oral que es realitzarà el diumenge 14 de maig (d’11.00 a 13.30) a la plaça Doctor Robert. Hi haurà els Contes Quadrats i els tallers de LabCreatiu, una zona de jocs tradicionals per a nadons a càrrec de l’Espai Criança i Salut, una fira d’il·lustració i d’editorials de proximitat i un espai de lectura, entre d’altres. Tot plegat acabarà amb un final de festa ple de cançons populars.

“Creiem que amb aquest programa, el Vet Aquí Sabadell no només omple de contes la ciutat sinó que, a més, demostra que la narració oral no és únicament cosa del públic familiar perquè a tothom li agrada fer funcionar la imaginació quan li expliquen una història. A més, el Festival demostra la vitalitat del sector a la ciutat tant pel que fa a artistes com pel que fa a públic”, sosté Susagna Navó, presidenta de l’associació Caravàs.

El Vet Aquí a la Salut

El Vet Aquí es col·larà a la festa de la Salut, amb l’activitat Vas al bus!, que es durà a terme a la línia F4 dels busos urbans de Sabadell que pujarà al Santuari. Entre els passatgers hi haurà rondallaires de l’associació organitzadora que aprofitaran el trajecte entre l’intercanviador de Ronda Zamenhof i la parada del Cementiri per explicar contes i fer així més amè el recorregut (dilluns 15, d’11h a 14h). Es tracta d’una activitat que compta amb la col·laboració de Transports Urbans de Sabadell (TUS).

Inauguració del Vet Aquí

El festival s’iniciarà el dijous 11 de maig (19.30h) amb un acte inaugural al Saló del Teatre Principal. La inauguració s’aprofitarà per lliurar el premi del concurs de cartells que es realitza cada any amb els alumnes d’Il·lustració de l’Escola Illa per escollir la imatge del Festival. La guanyadora d’aquest any ha estat Anna Santos, alumna de segon de l’escola municipal d’art i disseny. A més, l’acte també inclourà El dit a la llaga, una sessió de contes per a adults a càrrec de Jordina Biosca.

Contes a l’hospital

El Vet Aquí 23 inclourà, també, activitats que ja son tradicionals. És el cas, per exemple, de Contes a l’Hospital, una sessió de narració adreçada als infants ingressats a l’Àrea de Pediatria de l’Hospital Parc Taulí, que aquest cop anirà a càrrec de Susagna Navó. Serà divendres al matí, el mateix dia que es portarà a terme Contes en set minuts, una mataró de rondallaires professionals i amateurs a La llar del Llibre (de 18.00 a 20h).

Contes a biblioteques i supermercats

Tornaran les sessions de contes a les Biblioteques Municipals de Sabadell. Dissabte 13 de maig al matí en diferents horaris, totes les biblioteques municipals acolliran sessions de contes amb Laberta Delpoblet, Almudena Francés. Susagna Navó, Rah-mon Roma, Sherezade Bardají, Marta Gorchs i Sílvia Ricart.

I no faltaran les sessions familiars de contes als supermercats Esclat de Sabadell. Aquest any, en seran dues aprofitant la inauguració d’un nou establiment d’aquesta marca al barri de l’Eixample. Les protagonitzaran Rah-mom Roma, amb Històries per ballar (divendres a les 18.00 a l’Esclat del carrer Margenat); i Carles Cuberes, amb Un país de conte (dissabte a les 18.00 al nou Esclat del carrer Brutau).

Contes per a nadons i adults

Pels nadons, el Vet Aquí Sabadell ha programat quatre sessions de contes, amb l’espectacle Contes i contarelles, de Rosa Fité. Es portaran a terme el dissabte 13 de maig al matí (10.30h i 11.30h) i a la tarda (17h i 18h) a l’Espai Criança i Salut.

El programa del Vet Aquí Sabadell 2023 es completa amb dues sessions de contes per a adults. El divendres al vespre (20.30h) la narradora Almudena Francés explicarà Les tres morts de Batiste a l’Espai FOC mentre que el dissabte (20h) Susagna Navó portarà els seus Contes amb gust de xocolata al Librerío de la Plata.