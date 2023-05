Bon Preu inverteix 14 milions d’euros en el nou Esclat

El grup Bon Preu ha inaugurat aquest dijous el seu segon supermercat a la ciutat, a l’antic vapor de Cal Borni Duch, al carrer Brutau, on treballaran 53 persones. L’empresa catalana del sector de l’alimentació ha invertit 14 milions d’euros en el nou establiment, on seguint el mateix patró de l’Esclat del barri d’Hostafrancs, ha conservat elements arquitectònics, com encavallades de fusta, pilars de fosa i l’antiga xemeneia del vapor, per tal de conservar elements del passat industrial i mantenir la fisonomia.

L’acte d’inauguració del nou Esclat ha comptat amb l’assistència del president i director general del Grup Bon Preu, Joan Font, qui ha declarat que “ens fa molta il·lusió la inauguració del segon establiment a Sabadell, on també comptem amb el servei d’entrega de la compra online a domicili des de fa temps. Amb aquest nou establiment, esperem convertir-nos en un referent en productes frescos i de proximitat, oferint un bon servei als millors preus”. Així mateix, l’alcaldessa Marta Farrés, la regidora d’urbanisme, Mar Molina, i representants de l’empresa sabadellenca Cafès Pont, com a proveïdor local del grup, també hi han assistit.

Aquest nou establiment, que comptarà amb secció de carnisseria, xarcuteria-formatgeria, fruiteria i peixateria amb forn de cocció de peix i marisc, així com una secció de fleca amb pizzes elaborades al moment i pollastres rostits, ha estat dissenyat per reduir un 20% el consum d’energia d’un local d’aquestes característiques i reduir un 20% les emissions de CO₂ a l’atmosfera. Entre l’oferta de productes, destaca l’Espai Fruits, amb fruita de temporada, un córner de sushi i un espai per a mascotes.