La xemeneia de Cal Borni Duch ja està rehabilitada

La rehabilitació de la xemeneia de l’antic vapor de Cal Borni Duch, a l’Eixample, ja ha acabat. La intervenció ha durat una mica més de mig any, ha permès conservar aquest element protegit i singular del passat tèxtil de la ciutat i ha anat a càrrec del grup Bon Preu.

L’empresa del sector de l’alimentació s’ha encarregat de rehabilitar la xemeneia com a pas previ a poder iniciar les obres de construcció d’un nou hipermercat Esclat en aquest solar, entre els carrers de Fra Luis de León, Salvany, Brutau i Güell i Ferrer. A hores d’ara, però, continuen les excavacions arqueològiques a càrrec de l’empresa sabadellenca Arrago. Es tracta de la segona fase d’investigació que s’ha fet en aquest solar, on es podrien trobar restes industrials del segle passat, tot i que de moment no se n’han identificat.

Un supermercat, a la zona

En aquest solar es construirà el segon Esclat de Sabadell seguint la filosofia del primer, a Hostafrancs, respectant l’estructura original que ja tenia la fàbrica. Fonts de Bon Preu expliquen que les obres començaran “en les properes setmanes” i es preveu inaugurar l’establiment entre juliol i setembre de l’any que ve.

L’hipermercat comptarà amb dues plantes de pàrquing soterrades per als clients. La construcció de l’Esclat es fa en un solar de 6.400 metres quadrats en total, la meitat dels quals l’ocuparan aquest establiment i la resta seran per a una plaça pública, tal com es va aprovar amb un Pla de Millora Urbana d’aquesta zona l’octubre del 2018, amb l’anterior govern quadripartit a l’executiu.

El pla també preveu que en aquesta illa de l’Eixample s’hi pugui construir 4.113 metres quadrats com a màxim d’habitatges.

