Illa demana a Aragonès que es compleixin els acords sobre la ronda Nord

El líder del PSC, Salvador Illa, ha demanat celeritat al president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, a l’hora de tirar endavant els acords sobre la mobilitat, amb la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar com un dels projectes clau pendents d’executar. Illa ha lamentat que es tracti d’una matèria en la qual ja s’arriba “amb retard”, reclamant “que complim els compromisos sobre mobilitat viària”.

En una roda de premsa aquest dilluns, el primer secretari dels socialistes a Catalunya ha avisat que aquesta manca de compliment “compromet la credibilitat” d’Aragonès després que el president català proposés una “gran aliança” per reclamar el traspàs de Rodalies. El dirigent socialista ha reclamat promoure “dinàmiques de col·laboració” i ha afirmat que hi ha hagut un abandonament de les infraestructures a Catalunya que s’està revertint. “Un acord s’ha de complir. Si no, s’ha d’explicar per què no es pot fer”, ha reiterat.

Sobre la ronda Nord, ha reafirmat el seu compromís per treballar en el futur de la infraestructura. “El document d’acord té dues firmes, la del president i la meva, i jo compliré fil per randa. Espero pel bé del país que el president també ho faci”, ha sentenciat.

En l’última trobada a finals del mes d’abril, el Govern català i el Ministeri de Transports van “avançar una mica més en la concreció” de l’acord sobre la ronda Nord en una reunió a Madrid. La sintonia entre els executius es tradueix en la definició del traçat i el finançament, tot i que manquen “serrellets” per tenir fumata blanca. El termini per tancar el pacte que s’havia fixat en un inici va acabar el 31 de març.