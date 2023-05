Guanyar i permanència, el còctel perfecte d’Álex Gualda

Com una final. El vestidor arlequinat, després de fer un espectacular ’10 de 12′ a les últimes quatre jornades, vol posar la cirereta de la permanència, sigui virtual o matemàtica, diumenge (12 h) contra La Nucía a la Nova Creu Alta, en un nou duel directe. Aquest és el missatge que ha transmés, de manera contundent, el migcampista Álex Gualda: “No sé si podem parlar de final, però sí del partit més important de la temporada fins ara. Només tenim un pensament al cap: sortir a guanyar per deixar la permanència lligada i celebrar-ho amb la nostra afició”.

Fa només un mes, després de la dura derrota contra el Nàstic (0-1), el panorama es veia força complicat. Què ha canviat des de l’aleshores? “Personalment, el punt d’inflexió va ser la victòria davant el Castellón fent, a més, un gran partit. L’equip va agafar molta confiança i han arribat els resultats”, explica el bilbaí.

Gran unitat

Un altre aspecte fonamental ha estat, subratlla, “la gran unitat que sempre ha tingut el vestidor, sobretot quan les coses no sortien com volíem. Tant els titulars com els que no tenien protagonisme han fet pinya. Això ens ha permès superar els moments dolents tots junts. Aquest és un dels senyals d’identitat d’aquest equip”.

Precisament, Álex Gualda és un dels futbolistes que ha viscut a cavall de la titularitat i l’ostracisme o entrant com a revulsiu des de la banqueta. Per això alguns l’han batejat com la muntanya russa. “A mi m’agradaria sortir cada setmana a l’onze titular, però si no és així, el meu objectiu és aprofitar l’oportunitat i aportar el màxim a l’equip, siguin 45 o 10 minuts”.

A l’estadi Antonio Solana, diumenge passat, va convertir-se en una peça cabdal en la reacció del Sabadell i no seria d’estranyar la seva titularitat contra La Nucía, un rival que també es juga la vida: “Ho sabem, per a ells és una bala per acostar-se a la permanència i fins i tot superar-nos a la taula. Per això penso que serà un partit molt disputat, però nosaltres tenim el jugador número 12, la nostra afició, que ens ha donat suport tota la temporada. Segur que aquesta vegada tornarà a ser així i volem dedicar-li la victòria que tancaria pràcticament la salvació”. Guanyar i permanència, el còctel perfecte d’Álex Gualda.