VÍDEO: Així ha arribat l’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, a l’entrevista del Diari de Sabadell

L’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha protagonitzat una arribada força curiosa, aquest dijous a la tarda, a l’entrevista en directe que s’ha fet a la redacció de Diari de Sabadell, situada a plaça de Ricard Simó Bach (Centre). Ha vingut caminant des de la plaça de la Creu de Barberà, i el trajecte l’ha fet acompanyat de la número 2 de la llista, Sílvia Renom, i altres membres de la candidatura. L’entrevista al republicà sortirà publicada al diari d’aquest dissabte.

El sabadellenc ha arribat acompanyat de música per part de membres de la Banda de Sabadell, que han interpretat diverses cançons com The Final Coutdown. Precisament, Fernàndez té una cançó de campanya anomenada Sabadell és teu, obra del grup amateur The Aldermen, format per militants i amics d’ERC Sabadell.

 

En la cançó es destaca la figura del republicà com a “l’alcalde de la gent” i forma part de l’estratègia de la formació per donar-se a conèixer a tot l’electorat i augmentar la seva popularitat. Aquesta mitjanit es presentarà el cartell i l’eslògan electoral que acompanyaran Gabriel Fernàndez en les pròximes dues setmanes, abans dels comicis de diumenge 28 de maig.

L’entrevista a Gabriel Fernàndez se suma a les que ja s’han fet a Lluís Matas, de Junts, i a Nani Valero, de la Crida. L’última entrevista serà la de Marta Farrés, del PSC, dijous 18 de maig a les 19 h també a la redacció.