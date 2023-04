Lluís Matas: “Si Junts no és decisiu, Sabadell anirà pel camí del pedregar”

Lluís Matas i Junts per Sabadell estan en boca de tots, siguin socis o rivals polítics. El seu resultat a les eleccions municipals del maig podria decidir el futur de tota la ciutat: seguir amb un Govern socialista, o bé apostar per una majoria sobiranista. És el primer a passar pel cicle d’entrevistes a la redacció del Diari de Sabadell, obert a les preguntes de la ciutadania. I Matas es mulla, marca diferències amb tots –fins i tot el PSC– i destaca que, sigui quin sigui el futur govern, ell serà “decisiu”.

Finalitza el mandat. Va agafar el relleu de Lourdes Ciuró i els projectes de transformació de la Gran Via i de l’oficina de Turisme ara farà dos anys. Quin balanç fa de l’acord amb el PSC?

Nosaltres teníem dues opcions: o anar contra la paret, o anar de cara i resoldre els problemes de la gent. Hem fet una oposició constructiva –la del sí i de la mà estesa– i hem posat Sabadell davant de tot. Estic molt satisfet de la feina feta amb els dos regidors que m’han acompanyat.

La transformació de la Gran Via és i ha estat un dels projectes de Junts. Les obres que veiem són una primera intervenció, no es toca el tronc central. Per on continuarà?

Tot just estem dibuixant el futur de la Gran Via. És una autopista urbana travessa Sabadell de sud a nord, genera contaminació mediambiental i acústica, i afecta la vida de 53.000 veïns. Estem endreçant els laterals amb més verd i eliminant l’efecte frontera, però no podrem incidir en el tronc central fins que no hi hagi la ronda Nord.

Els governs de l’Estat i de la Generalitat s’han reunit aquesta setmana per definir un acord per la ronda Nord, la carretera que ha d’unir Terrassa, Sabadell i Castellar. Confia que finalment es construirà?

No tinc gaire confiança. Com a independentista, no me’n refio de les decisions que es prenen a Madrid. També em preocupa el politiqueig que hi ha hagut fins ara: ERC i PSC la van acordar en el marc dels pressupostos de la Generalitat. Els republicans havien dit que mai ho acceptarien, i el PSC sí que volia la carretera. A qui m’he de creure? Al marge, l’última cosa estranya ha vingut del candidat d’ERC a Sabadell. Diu que es posarà davant de l’excavadora i fent-se el milhomes impedirà que es construeixi. Escolti’m! Es farà el que decideixin la majoria dels catalans i sabadellencs.

He anat a l’hemeroteca, quan Junts estava en el Govern de la Generalitat i es van anunciar tota una sèrie de projectes, com l’ampliació dels Jutjats i del Taulí. On estan totes aquestes promeses?

No són promeses, són realitats. L’ampliació del Taulí es va fer quan hi havia el conseller Argimon i hi havia Junts al Govern de la Generalitat. Pel que fa als jutjats, la consellera Ciuró va anunciar l’ampliació i si ERC no ho posa en un calaix, es farà.

I el nou grau d’Infermeria a l’Artèxtil, i la residència del Sud?

El futur Campus de Ciències de la Vida i de la Salut està en marxa. Formarà part del rectangle del coneixement, que anirà des de l’Artèxtil fins a l’Aeroport passant per l’Esdi i la UAB. Amb relació a la residència del Sud, tinc bona relació amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i vaig aprofitar la seva visita per preguntar-li si compliria l’acord sobre la residència i em va dir que sí, que en comptes del 2023, obriria el 2024. En tenim prou amb les 90 places previstes? No. Voldrem una segona residència, però comencem per la primera.

Parlem de projectes futurs, com es crea el [email protected] a la sabadellenca que planteja en el Sud-oest? En què consisteix? Quant costaria?

No li puc dir quant costaria perquè encara no ho hem quantificat. Quan entrem a l’Ajuntament, i vegi els números de la casa, què s’ha invertit i què tenim disponible, es valorarà. En tot cas, si jo soc alcalde, volem transformar el polígon Sud-oest perquè deixi de ser un espai degradat i esdevingui un [email protected] amb empreses innovadores, start-ups, incubadores, zones verdes pacificades i habitatges de lloguer assequible.

I la ciutat “més verda”, en què es concretarà?

Sempre es diu: ‘l’Antoni Farrés va fer, va fer…’. Doncs ell ens va deixar una ciutat de places dures, sense arbres i fredes. El clima actual ens demana zones d’ombra i passejables. Quan vas pel món, veus que totes les ciutats modernes són així. Sabadell no es pot quedar al segle XIX, ha d’entrar al segle XXI.

Justament, enmig d’una sequera sense precedents –avui mateix estem aquí a finals d’abril amb l’aire condicionat posat a la redacció–, com que es pot entendre que Junts hagi votat a favor de la tramitació del SurfCity, la piscina d’onades privada projectada a la zona esportiva de Nostra Llar?

No és un projecte de Junts, és un projecte de l’alcaldessa i en tot cas li ha de preguntar a ella. El Surfcity és un bolet que no forma part dels acords entre el Govern i Junts. Nosaltres, des del programa de Promoció de Ciutat i Turisme, sempre hem volgut que Sabadell continuï sent capital de l’esport i hem de potenciar tots els actius. En un inici, vam valorar positivament aquest projecte perquè el surf serà esport olímpic el 2024 i podíem tenir l’elit aquí. Ara, veient com ha evolucionat l’any i seguint els paràmetres de sostenibilitat, crec que convé guardar-ho en un calaix. És més: si aviat s’ha de tornar a votar sobre el Surfcity, votarem que no.

Sabadell serà Capital de la Cultura Catalana el 2024, un projecte que ve d’aquest mandat, però que afecta el següent. Quan falten pocs mesos per a l’any, què hi ha definit?

A Sabadell ens passa com a les cases angleses, que semblen senzilles i quan hi entres dius: ‘Quina casa!’. La cultura no ha d’anar de portes endins. Tenim l’OSV, els Amics de l’Òpera, la Faràndula i el Sant Vicenç… La Capital de la Cultura serà una oportunitat per ensenyar els grans actius de Sabadell a tot Catalunya i guanyar prestigi. Ara, tampoc hem d’enganyar: la capitalitat no ve a fer infraestructures, auditoris ni arreglar la vida a la cultura sabadellenca.

“Hem d’aconseguir que la gent de Sabadell treballi a Sabadell, hem de fer que les empreses ens escullin per instal·lar-s’hi”. Com planteja fer-ho?

Sabadell va cap a una ciutat dormitori. Un 30% de les persones que viuen a Sabadell, hi treballen i volem que siguin més. S’ha de posar una catifa vermella a l’emprenedor, catifa vermella a l’empresari que vulgui muntar un negoci. Volem crear una oficina de relacions internacionals per anar a vendre Sabadell al món. El fet és que ni el govern actual ni tots els anteriors han tingut una acció proactiva per anar a buscar coneixement i oportunitats. I si no les busca Sabadell, les buscarà Sant Cugat o Rubí.

En quin tipus d’empreses pensa? Hem d’anar cap a una ciutat amb empreses punteres i feines de qualitat –no salaris de misèria–. Un Sabadell que sigui modern, ric… no una ciutat low cost. Per crear riquesa i fer polítiques socials, s’ha de generar economia.

Planteja un model publicoprivat per a la Fira, que ha perdut 1,4 milions d’euros en els últims cinc anys. Per què fa aquesta aposta? Si el model de Barcelona està bé, per què no el podem aplicar nosaltres? Hem d’anar cap a una Fira Sabadell en què l’administració no assumeixi despeses innecessàries, per això volem crear un consorci per gestionar la fira entre els públics –l’Ajuntament– i els privats –la Cambra de Comerç, el Gremi de Fabricants…– i així sumar. Aviat celebrarem el primer Congrés Internacional del Pa a la fira i portarà professionals de tot el món a la ciutat. Aquesta fira es feia a un altre lloc i els hi hem dit: ‘Veniu aquí que us tractarem millor’.

A Junts se l’associa a un partit del centre de Sabadell. El Centre és un dels barris de Sabadell, però què té pensat per la resta?

Ningú havia fet res pel Centre fins ara. El Passeig, el carrer Indústria i el futur pàrquing del Centre s’han posat com a condicions de Junts per aprovar els pressupostos de Sabadell. I què tenim per als barris? Doncs la transformació de la Gran Via, que afecta molts barris, i també volem traslladar el model de pacificació del carrer Indústria a altres punts de la ciutat. En resum, que el nostre model no és fer els pavellons de deu en deu.

Ho diu pel pavelló dels Merinals?

A mi m’està bé i hi hem votat a favor. Jo vaig néixer al costat d’allà, a Can Rull, i tinc molta simpatia a la gent dels Merinals. Es tracta d’una qüestió de model de ciutat, de pacificar els espais, millorar la mobilitat i la neteja, i no només al Centre. El que passa és que el Centre és on viu més gent, passen totes les línies dels autobusos, és on ve la gent a passejar… El Centre pateix aquest col·lapse, per això quan parlem de la futura zona de baixes emissions fem referència a aquest anell.

Què li falta encara al Centre?

No hi ha una sola àrea per a gossos. Que no tenim gos la gent del Centre? I per què no tenim més espais verds? Doncs fem-los. Tenim un projecte per a la plaça del Vapor Turull, on hi ha el pàrquing de la zona blava, per fer una zona mixta verd i un petit espai per a aparcament.

Una qüestió d’actualitat obligada: el ple municipal va desestimar la comissió d’investigació del cas Rodríguez, el regidor que acusava de corrupció al Govern de Marta Farrés. Vostè va votar en contra. Com s’explica?

Junts va votar a favor de la transparència. Vam demanar veure els expedients, els e-mails entre l’alcaldessa i Jesús Rodríguez, els informes tècnics… els grups municipals que van demanar aquesta comissió d’investigació –entre cometes– no van fer res de res. El que fan normalment. Hi ha alguna denúncia d’ERC, la Crida o Ciutadans respecte això? Hi ha alguna denúncia del senyor Rodríguez a la senyora Farrés? No. Si hi ha alguna irregularitat que vagin a denunciar-ho, però jo no he vingut a fer política a fer populisme. Parlen de Jesús Rodríguez, perquè no tenen projecte i no saben de què parlar.

Què vol dir?

Estem parlant tot el dia de qüestions la compra de l’Artèxtil del quadripartit, que ja van demostrar que eren els reis de la negociació, i del contracte d’Smatsa. Socialistes, facin-s’ho mirar per què ens han generat un merder de cal ample i posin ordre a casa seva…

Pel que fa als pactes, ara que ha mencionat el quadripartit… tenen un posicionament una mica ambigu sobre els acords postelectorals. En un escenari en què hagués de triar entre fer alcalde a Marta Farrés (PSC) o Gabriel Fernàndez (ERC), què faria?

Està presuposant que a Gabriel Fernàndez li anirà millor la vida que a mi, i jo crec que serà al contrari. Nosaltres prioritzarem el model de ciutat i com millorar la vida dels veïns. A partir d’aquí, som independentistes i lleials als nostres valors.

Reformulo la pregunta. Pel que fa al programa, s’apropa més al PSC o a ERC? Repetiria l’acord amb el govern socialista?

El que li diria a la senyora Farrés és que sigui més generosa i reconegui més el que ha fet a la ciutat. Es fa molt autobombo, però sense nosaltres no hi hauria res: ni projectes, ni pressupostos, ni pavelló dels Merinals, ni Pàrquing del Centre. Si Junts no és decisiu, tot seran passos enrere. Per què? O hi haurà un quadripartit estrany o una majoria absoluta socialista… Si no som decisius, anem al camí del pedregar.

Abans recordava que ERC Sabadell està en contra de la ronda Nord. Davant d’un suposat pacte post-electoral, el suport a la infraestructura seria una condició?

La ronda Nord s’ha de fer sí o sí. ERC hauria de dedicar el seu temps atreballar una mica i no a pintar pancartes. A més, la pancarta que tenen està caducada: no és un no a la ronda nord, és un no a tot. I jo vull treballar amb la gent del sí, que vulgui fer una ciutat millor…

La Crida?

És molt complicat. M’han dit que no em volen ni veure, soc com el dimoni. M’asseuria amb tothom, menys amb Vox i el PP, sempre que la voluntat sigui construir. Així i tot, crec que costaria molt pactar amb la Crida. Estic convençut que si ens hem d’asseure a parlar, en cinc minuts ja hauríem marxat. Els models de ciutat de Junts i de la Crida són molt diferents i no busquen generar riquesa. Tenim un candidat a la presidència de la Generalitat que va anar a la presó per culpa de la CUP, i tenim un president de la Generalitat a la paperera de la història per la CUP… Tenim memòria. I a banda sabem com actuen: si no dius el mateix que ells, t’assenyalen i et planten una pancarta amb la teva cara a tota la ciutat.

Fotografies: Víctor Castillo