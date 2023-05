FOTOS | Un Aplec de la Salut multitudinari a Sabadell

Una bona dosi de cultura popular, festa infantil i esport. Sabadell ha tornat a reviure l’Aplec de la Salut, una festivitat que té més de tres-cents anys d’història. Unes 1.500 persones s’han reunit al voltant del Santuari i unes 200 han participat a la tradicional pujada a la Salut, segons dades de la Policia Municipal.

La cita avui, de fet, ha començat amb la 38a pujada a la Salut, després d’haver fet un tast de coca i xocolata davant de la Fira de Sabadell, que organitza la Unió Excursionista Sabadell (UES), amb la col·laboració de diverses institucions, amb un recorregut de 7 km. “Fa molts anys que hi participem, és una forma de recuperar la tradició que seguim des que erem petits”, explica la Montse Chacón, una de les participants.

L’Aplec de la Salut és, de fet, una de les festes més nostrades, la segona més important de la ciutat per darrere de la Festa Major. Però hi ha persones que consideren que té encara més rellevància per la seva història: “És una festa de molta proximitat, que parla de la nostra cultura i es fa molta comunitat”, considera en Juan Cidoncha, que fa tants anys que fa que ve a la Salut que s’ha convertit en una cita obligada. Des que va arribar a Sabadell, ara fa 39 anys, només s’ha excusat quan ha hagut de treballar fora de la ciutat.

Es tracta de la celebració més antiga a la ciutat, i les cròniques del segle XIX pintaven de “festassa on tot anava a vessar, tavernes, cafès i sales de ball”: els telers rebaixaven l’activitat i molts treballadors del tèxtil feien festa.

Un Santuari de gom a gom

Cultura popular, activitats infantils i també missa. El Santuari s’ha omplert de gom a gom amb la missa que s’oficia tradicionalment durant dia de l’Aplec. Centenars de persones, assegudes i a peu dret, han volgut presenciar l’eucaristia, encendre una ofrena en forma d’espelma i expressar la seva devoció per la Mare de Déu de la Salut.

Els voltants del santuari també s’han omplert de sabadellencs que han gaudit d’un Aplec assolellat: alguns amb carmanyola a la mà, d’altres que es deixen seduir per l’oloreta de les parades de menjar o els que arriben només per passejar una estona i marxar de tornada a casa. Els tallers infantils i familiars i la plantada de Gegants han estat algunes de les activitats més exitoses i que han comptat amb més participació.

El Buscafites a la Salut ha atret desenes de famílies que han volgut participar un any més i iniciar-se a les curses d’orientació per la zona del bosc. “Ho fem cada any perquè els nens gaudeixen moltíssim. És molt estimulant”, apunta en Sergi de Haro, acompanyat dels seus fills, la Mel i el Nil. La Carmina Rodríguez, que ha vingut per primer cop a la Salut, ho ha fet també pels seus petits: “Hi ha moltes opcions pels nens i s’ho passen d’allò més bé”.

També una quinzena de gegants i gegantons s’han apropat als més petits i els han fet saltar al ritme de tambors i gralles. Les Granotes del Ripoll, els gegants de Gràcia, la Concòrdia, de la Puríssima i de Sabadell han estat algunes de les colles que han participat a la cita anual, acompanyats dels Saballuts i la Colla Bastonera de Sabadell.

Fotografies | David Chao