Les mesures de precaució per navegar amb seguretat, segons Joan Puig

El 17 de maig se celebra a tot el món el Dia d’Internet. Avui dia, comptar amb accés a la xarxa ha esdevingut indispensable per a la majoria de nosaltres. Tot i això, per gaudir en tot moment dels màxims nivells de seguretat en la nostra activitat online és important recordar sempre una sèrie de precaucions bàsiques.

Quines són les principals amenaces amb què ens podem trobar quan naveguem per Internet?

Navegar per Internet en si no és una activitat de risc. Tanmateix, ens exposa a intents d’enganys per robar les nostres dades, per instal·lar-nos programes maliciosos, o fins i tot per defraudar-nos.

Si tenim en compte una sèrie de mesures de precaució i de protecció bàsiques, podem evitar els enganys anteriors. A més, les empreses i, molt especialment, les entitats financeres, disposem de les mesures tecnològiques necessàries per proporcionar als nostres clients les màximes garanties en aquest sentit.

Quines serien les principals amenaces?

En contra del que pot semblar en un primer moment, les més importants potser no són de tipus tecnològic, sinó que procedeixen de coses tan senzilles com trucades telefòniques fraudulentes, que aconsegueixen que els proporcionem les nostres dades personals tot suplantant entitats oficials o bancàries.

En cas de rebre una trucada telefònica, no hem de proporcionar les nostres dades o credencials. És millor penjar i trucar nosaltres directament a la nostra entitat per assegurar-nos que la trucada rebuda no era fraudulenta.

Un altre dels riscos més importants són els enllaços que ens poden arribar mitjançant correus electrònics o missatges de WhatsApp o similars, i que si hi fem clic poden intentar enganyar-nos o infectar-nos l’ordinador amb algun virus o programa maliciós.

Quins riscos pot comportar el fet d’obrir un enllaç que hàgim rebut per correu?

El més habitual seria entrar en un web fals que imiti a la perfecció el web del nostre banc o d’un comerç electrònic de confiança, i un cop allà introduir als formularis d’accés les nostres dades personals. Per evitar aquest tipus de frau, cal anar amb molt de compte amb els enllaços que ens arribin, sobretot si ens arriben de part d’algú que no coneixem, o sense que els hàgim sol·licitat. Sempre és millor introduir nosaltres, directament, l’adreça del web al navegador. Cal desconfiar també especialment dels correus electrònics que tenen ofertes comercials especialment atractives, mal redactades, o que ens transmeten urgència. Són el «ganxo» perquè entrem a l’enllaç. Si una oferta ens interessa o una alerta ens preocupa, és millor anar directament al web del comerç, del banc o de l’organisme en qüestió i buscar-la allà per comprovar si és verídica.

Les xarxes de wifi públiques i les contrasenyes també poden ser factors de risc…

Efectivament, és millor evitar les xarxes de wifi públiques. En tot cas, si hi entrem és millor no fer-les servir mai per realitzar cap mena de transacció econòmica, ja que la major part de vegades no podem tenir la seguretat de qui ens proporciona aquest senyal de wifi, per tant, no podem saber si estan captant les dades que introduïm en formularis, com ara contrasenyes. I pel que fa a les contrasenyes, és millor no fer servir la mateixa contrasenya per a totes les pàgines web o per a tots els serveis online dels quals siguem usuaris, i és millor canviar-la si sospitem que pugui haver estat exposada.

Què ens pot explicar de les mesures de seguretat que el banc té implantades al web?

Sense entrar en detalls tècnics, el web del Banc té mesures de seguretat perquè els clients puguin operar i fer les seves gestions bancàries amb tota la tranquil·litat del món, tot protegint la comunicació entre els usuaris i el Banc, comprovant la identitat dels clients i evitant accessos no autoritzats. Per tenir tota la informació poden visitar www.bancsabadell.com. A la part inferior hi trobaran un enllaç cap a l’apartat «seguretat», on hi ha tots els detalls i un bon nombre de consells i bones pràctiques per seguir. En tot cas, m’agradaria afegir una cosa: és molt important que els usuaris tinguin sempre actualitzades amb les seves últimes versions les apps que utilitzin i els seus sistemes operatius, tant al mòbil com a l’ordinador. I que també tinguin instal·lat un antivirus és una mesura que ens pot ser de gran utilitat.

Finalment, si en algun moment algú té la sospita que la seguretat informàtica s’ha vist compromesa, què ha de fer?

Posar-se en contacte amb nosaltres de manera immediata. Ens tenen a la seva disposició les 24 hores al dia, tots set dies de la setmana, al telèfon 963 085 000, a [email protected] o a les nostres xarxes socials (Twitter, Facebook i Instagram).