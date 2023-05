L’alcaldable de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha recriminat a la candidata del PSC i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, una “manca d’ètica” en la seva darrera proposta de comprar el Museu del Gas per fer-hi un gran espai dedicat al tèxtil. “Utilitza una negociació que ha fet com a alcaldessa per a un benefici purament electoral”, ha reblat en un contacte informatiu a la plaça del Gas Joan Mena, que ha afegit que “no sap distingir el paper d’alcaldessa del paper de candidata”.

Per altra banda, el candidat dels comuns a Sabadell ha apuntat que des del seu conjunt polític “també tenim dubtes de la legalitat d’aquesta operació”. Fermí Vallbé, a les llistes d’En Comú Podem i exregidor del govern d’Antoni Farrés, ha assenyalat que “Naturgy (empresa propietària del Museu del Gas) té unes obligacions urbanístiques esdevingudes de l’acord de requalificació de 2007 del carrer de Buxeda, i que no s’han complert”. “L’Ajuntament no només no li fa complir les obligacions, sinó que ara premia l’incompliment”, ha etzibat Vallbé. En aquest sentit, Mena ha detallat que “s’hauria de fer una negociació amb Naturgy per cedir l’espai, ja que la ciutat ja va fer l’esforç en el seu moment de requalificar-lo i això significaria pagar doble”.

Impulsar el Pla de Museus

Aquest dimecres és la vigília del Dia Internacional dels Museus i en aquest sentit l’alcaldable dels comuns ha reivindicat el compromís “d’impulsar el Pla de Museus i oferir una oferta museística de forma continuada i consensuada amb tots els agents culturals de la ciutat”. Dins del pla, el grup municipal proposa mantenir al museu d’Història de Sabadell les obres que expliquen la història preindustrial de Sabadell i traslladar al Vapor Pissit tota la part referent a la industrialització. “Aquesta és una proposta que vam posar l’any 1998 damunt de la taula i que des d’aleshores no se n’ha tornat a parlar”, ha dit Vallbé. L’exregidor ha apuntat que el “pla de museus ha de servir per agrupar la història i les arrels de la ciutat per projectar-la a tota la ciutadania”. “Sabadell té potencial per esdevenir una capital cultural”, ha refermat Mena.