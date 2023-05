VÍDEO | “Les abelles m’han canviat la vida, per això ara em dedico a elles”

Un accident va canviar la vida de Samuel Ramal. Fuster de professió, l’any 2006 va descobrir per casualitat el món de l’apiteràpia, una medicina alternativa. Després de múltiples operacions i un mal pronòstic, va fiar el seu benestar a les abelles. “M’han canviat la vida, per això ara em dedico a elles cada dia”, resumeix. Els dolors, explica, eren inaguantables. Res podia pal·liar-los. Fins que va començar aquell tractament. L’any 2007, després d’experimentar-ho en primera persona, va començar a investigar sobre el valor medicinal d’aquests insectes productors de mel. I molt més.

“Vaig haver de deixar la meva professió i només buscava una manera de recuperar-me. Per aprendre aquesta teràpia, vaig començar a viatjar a Tenerife, Romania, Eslovènia, Àustria… Llocs on vaig poder fer cursos que aquí no s’ofereixen”. En el camí, ha conegut apiterapeutes de tot el món. “És una tècnica molt antiga. I cada vegada es formen més persones en aquest camp”, defensa. Una conferència a Alemanya el va empènyer a iniciar el seu projecte propi. Va muntar les instal·lacions d’Aire de Colmena, als afores de Sabadell, tocant a Polinyà. “L’entorn és idíl·lic. Hi havia els ruscs d’abelles i ens hi vam instal·lar fa set anys”, sintetitza.

Quines teràpies es fan?

Allà, s’hi desenvolupen dues teràpies diferents en dues casetes. D’una banda, una sauna amb abelles, que consisteix a dormir amb els insectes, on es noten les vibracions, sons i aromes de les abelles en un “ambient relaxant”. En segon lloc, una tècnica en què els clients inhalen aire del rusc a través d’una mascareta. Tot, sense contacte directe amb les abelles. “T’asseus i respires”, simplifica.

Els productes dels ruscs, argumenta, “són saludables i quan inhalem aquests compostos volàtils, passen directament a la sang”, detalla sobre el procés. Setmanalment, diu, rep prop d’una desena de persones que arriben a l’espai, sobretot, pel boca-orella. “És difícil de creure i jo sempre defenso que almenys ho provin un cop. Estan demostrats els beneficis, però no es recomana”, lamenta. Preguntat sobre la postura científica contrària a determinades pràctiques amb abelles, assegura que hi ha encara molt desconeixement de la societat. “Ens quedaríem parats de la quantitat d’estudis que hi ha, tot i que a Espanya no és una tècnica que es conegui molt”, explica. En el seu cas, les tècniques no es basen a utilitzar el verí de l’abella, sinó simplement en utilitzar els productes que generen.

“M’ha millorat molt la meva qualitat de vida”

En paral·lel a l’activitat desenvolupada a Sabadell, han impulsat estudis per comprovar els beneficis d’aquest tipus de pràctiques amb les abelles. Dolors musculars, problemes respiratoris i cardiopulmonars són alguns dels casos que tracten. Un dels casos és la Teresa. Fa un any, va provar per primer cop la teràpia. Després de la primera sessió, assegura que els seus tremolors han disminuït notablement. “M’ha millorat molt la meva qualitat de vida”, celebra.

L’objectiu, diu, és instal·lar nous espais amb aquestes característiques a llocs com Girona i el País Basc. Per als més reticents, presenta la seva recepta. “Que ho provin. Quan ho provin, podran explicar la seva experiència. Poden existir dubtes, però no hi ha cap perill per provar-ho”. Àustria i Alemanya, diu, lideren la investigació i la implementació d’una tècnica que fa gairebé dues dècades li va canviar la vida.