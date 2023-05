Marta Farrés (PSC) respon a la ciutadania en l’entrevista al Diari

Durant l’entrevista al Diari, l’alcaldable del PSC, Marta Farrés, va respondre també a les preguntes dels ciutadans que es van acostar a la redacció de la plaça de Ricard Simó i Bach per exposar les seves inquietuds i dubtes sobre el futur de la ciutat. Espai públic, convivència, urbanisme i emprenedoria han estat alguns dels temes que han sorgit.

Com està el tema d’Smatsa?

Està judicialitzat, per tant, estem esperant els tribunals. El que és important és que s’estigui complint el contracte i que avui la ciutat estigui més neta que fa quatre anys. És el que em preocupa, la resta ho diran els tribunals.

Hi ha algun pla de mobilitat previst per l’aparcament del Passeig?

Abans d’acabar l’any, si soc alcaldessa, es farà el rescat de la concessió de l’aparcament de Saba. I, abans que acabi l’any, espero que també haurem tret a licitar el nou concurs per fer la unió dels dos aparcaments.

En quin estat està la plaça del Mossèn Geis?

Tenim el projecte fet i els diners, per tant, s’està tramitant. Un dia d’aquests començaran les obres. Va ser un dels acords amb Junts.

Associació de Veïns Centre – Mercat i Plataforma Soroll Nocturn: Com gestionaràs les molèsties derivades de l’oci nocturn?

Tenim la setmana vinent una reunió amb ells. Jo els ho vaig dir: tenir oci nocturn al costat d’habitatges és un error, però, vaja, com que en tenim, ho hem de gestionar. Hem de ser molt estrictes: hi ha un tema de compliment de normativa evident i de pressió policial necessària. Hem d’implicar els propietaris de locals perquè funcioni.

Sobre emprenedoria. Hi ha pensada alguna embranzida per als joves que volen arrencar el seu negoci?

Hem fet una política que està bé. En una part de la Fira s’hi poden instal·lar noves empreses que comencin. Sí que és veritat que hi ha moltes empreses i que estem buscant algun lloc més per ampliar-ho i facilitar que la càrrega de lloguer no la tinguin.

Com es pot millorar la recollida pneumàtica?

La realitat és que va ser una moda europea que es va provar fa anys i que ara tenim i hem de fer funcionar. La part que falla és que s’hi sumi la part comercial. Estem plantejant com es recull d’una altra manera.

Què es preveu en el pròxim mandat amb els grafits?

Els grafits, si estan en espais públics, no hi ha cap problema: els esborrem. Però en els espais privats sí que és un problema, perquè com administració pública no hi pots invertir diners legalment. Només els podem esborrar quan són pintades amb missatges ofensius.

Un restaurant de la zona es queixa perquè ha perdut una taula de la terrassa.

Amb la pandèmia vam ser molt conscients de les restriccions de la restauració i vam doblar l’espai de terrassa i van tirar, tirar i tirar. I ara hi ha terrasses que molesten, no deixen passar peatons, carros de la compra, persones amb cadira de rodes… Sí que hi ha gent que ha abusat i després paguen justos per pecadors.