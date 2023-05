Gabriel Fernàndez (ERC) rep el suport de Marta Rovira

La secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, aposta per Gabriel Fernàndez de cara a les eleccions. Així ho expressa en un vídeo publicat per ERC Sabadell. Les imatges, gravades el setembre passat a Ginebra, mostren una conversa entre els dos republicans. En aquestes Rovira defensa que votar-lo és “una oportunitat pel canvi” i una opció per tornar a tenir un ajuntament liderat per Esquerra. Per la seva part, l’alcaldable expressa la seva il·lusió i confia en poder obtenir la victòria als comicis.

📺👩🏻‍🦱 @martarovira, amb @GabrielFerDiaz: «Ara és l'oportunitat per al canvi. La gent va tastar com podia existir un #Sabadell per a tothom. I ara tenen l'oportunitat de recuperar-lo i consolidar-lo. Molta força i endavant!». 💪✊ 🟨 #GuanyemElSabadellDeLaGent

🟡 #FuturRepublicà pic.twitter.com/aMjNoIDqpE — ERC Sabadell #GuanyemElSabadellDeLaGent (@erc_sbd) May 21, 2023