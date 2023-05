Planten una cinquantena d’arbres nous a cinc carrers del barri de Gràcia

En els últims dos mesos l’Ajuntament de Sabadell ha plantat una cinquantena d’arbres nous a cinc carrers del barri de Gràcia. En l’actuació s’han invertit 43.000 euros, i els treballs han anat a càrrec de l’empresa Ambitec Servicios Ambientales, segons detallen fonts municipals al DS. La plantació s’ha fet als carrers de Sant Ferran, Ausiàs Marc, Joanot Martorell, Enginyer Playà i a la carretera de Molins de Rei.

Al carrer de Sant Ferran, al tram entre Jacint Verdaguer i Permanyer, per exemple, els arbres que s’han plantat han permès afegir verd urbà en una vorera de més de quatre metres d’amplada entre els edificis i la calçada. En aquest cas, els arbres que s’han plantat són de l’espècie sapinde de la Xina (koelreuteria paniculata), de fulla caduca. En cas que algun arbre no sobrevisqui serà reposat sense cost pel consistori per part de l’empresa adjudicatària.

Pendents de la plaça del Treball

El pròxim mandat es preveu reformar la plaça del Treball, el principal espai verd i de trobada del barri de Gràcia. De fet, la previsió és que comenci aquest mateix mes de maig. S’invertiran gairebé 400.000 euros per substituir l’actual àrea de jocs per tres de noves adaptades a diferents edats; es farà manteniment de la façana i de l’arbrat; hi haurà una nova font i nous elements de mobiliari urbà. En una segona fase es remodelarà l’escenari i les grades existents.