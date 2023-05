Whatsapp incorpora una nova funció en els missatges

El whatsapp s’ha convertit en una aplicació present en gairebé tots els telèfons mòbils. L’eina de missatgeria ha anat incorporant funcions que han redefinit el seu ús des de la seva arribada als dispositius. L’últim canvi s’ha conegut aquest dilluns, amb la possibilitat d’editar missatges ja enviats a altres usuaris.

Així, l’aplicació concedeix 15 minuts des de l’enviament del missatge per fer-hi els canvis que l’usuari cregui oportuns. En concret, l’opció d’editar es podrà trobar al menú que apareix quan es pressiona un missatge enviat, a iPhone, o prement els tres punts de la cantonada superior dreta, a Android.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023