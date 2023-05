Farrés reivindica la construcció dels 100 pisos per a gent gran de la Roureda

L’alcaldessa i candidata del PSC a les eleccions, Marta Farrés, es va trobar ahir a la plaça Ovidi Montllor amb gent gran de la ciutat per reivindicar algunes de les seves accions de govern, en un acte de la campanya electoral. Principalment, la construcció del complex per a la gent gran a la Roureda, que permetrà tenir 100 habitatges més de lloguer social a la ciutat, un centre de serveis obert al barri, espais per a entitats i un equipament per als Serveis Socials municipals.

A més, Farrés va destacar que el govern socialista ha recuperat el programa de vacances de la gent gran. Sobre la proposta, va recordar que aquest any arribaran a 2.500 persones, que podran anar a alguns dels 18 destins que s’ofereixen.

“Heu estat i continuareu estant entre les meves prioritats, perquè us mereixeu que la ciutat us retorni part de tot l’esforç que vosaltres heu fet per la societat”, va expressar l’alcaldessa. Amb el nou Complex Roureda, va afirmar, Sabadell superarà els 400 habitatges de lloguer protegit destinats a les persones grans. “Aquest model d’habitatges és un èxit i tota una referència per d’altres ciutats d’Espanya, que els venen a visitar i a copiar”, va afegir.

A més, va reivindicar haver aconseguit en aquest mandat l’acord per construir la primera residència pública de la ciutat al sud.