Les obres per a la residència pública de Sabadell, previstes per al 2024

Les obres per a la residència pública de Sabadell estan previstes per a l’any 2024. El projecte no està encara redactat, però ja estan obertes les convocatòries i s’adjudicarà el mes d’abril, segons han assegurat fonts de la Generalitat de Catalunya a Diari. I la realització de les obres s’assignarà a l’empresa guanyadora del concurs el juny del 2024, quan es preveu que s’iniciïn les obres. La construcció, doncs, es retardarà un any respecte al que s’havia projectat l’any passat: estava previst que les feines per aixecar aquest nou equipament s’iniciessin a finals d’aquest mateix any. I que es posés en marxa el 2025.

Aquest equipament és una demanda històrica de Sabadell. A Sabadell hi ha un total de 27 residències per a la gent gran que sumen 1.428 places –privades i concertades–, segons les últimes dades de l’Ajuntament de Sabadell. A Catalunya hi ha 60.954 places residencials – 10.319 d’elles públiques i 13.779 concertades –, segons l’Idescat. Sabadell, fins al 2025, és l’única gran ciutat que no disposa de cap plaça pública, mentre que a la nostra comarca n’hi ha 520 places totalment subvencionades i 914 mixtes. Amb la construcció de l’equipament, Sabadell inauguraria les primeres 90 places totalment públiques.

El regidor de la Crida per Sabadell, Lluís Perarnau, reclama que s’agilitzin els processos i lamenta el retard en la licitació de les obres. Però des del govern català asseguren que “la construcció de la nova residència i centre de dia per a gent gran Sabadell – Parc Central segueix el calendari previst”. D’altra banda, des de la Crida també reclamen a la Generalitat la planificació de més residències públiques a la nostra ciutat per “revertir la mancança de places” que hi ha a la ciutat. De fet, l’equipament que s’ubicarà al solar del carrer de Diego de Almagro és la primera residència pública de la ciutat.

Com serà?

El nou equipament tindrà una superfície de 5.000 metres quadrats distribuïts en planta baixa i tres plantes com a màxim, que acolliran la residència i un centre de dia independent. L’espai de residència es dividirà en unitats de convivència d’entre 18 i 20 persones que disposaran d’espais independents (un mínim del 70% dels dormitoris seran individuals) per preservar el dret de la persona a la privacitat i intimitat, així com per afavorir la reducció de patògens.

Cada mòdul disposarà també d’espais comuns (cuina-office, menjador, sala d’estar i sortida a espais exteriors) que promoguin la interacció social, facilitin les trobades i la comunicació entre persones i fomentin la vida autònoma amb tasques quotidianes (cuinar, posar la rentadora, planxar…) que permetin a les persones residents mantenir certes rutines.