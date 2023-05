Renovaran la platja de la piscina de Ca n’Oriac

La piscina municipal de Ca n’Oriac se sotmetrà a un procés de renovació un cop acabi la temporada d’estiu, que no es veurà afectada. L’Ajuntament preveu invertir uns 500.000 euros en la platja de la piscina, és a dir, l’espai de paviment que hi ha entre l’aigua i la gespa. Tot just ara s’ha aprovat el projecte a la Junta de Govern Local i, en les pròximes setmanes i mesos, s’hauran de licitar i adjudicar abans que comencin. Concretament, es reconstruirà la piscina infantil i quedarà separada de la piscina gran, deixant enmig un tram de gespa de tres metres entre les dues piscines.

El paviment de la platja s’enderrocarà completament i s’impermeabilitzarà abans de refer-lo de nou. A la piscina gran, se substituirà la canal desbordant existent, el paviment de les platges i part del revestiment interior del vas. D’altra banda, les dutxes actualment es troben en el tram de platja que s’enderrocarà per desvincular les piscines gran i petita i, per tant, es reubicaran en la mateixa platja de piscina gran.

La piscina de Ca n’Oriac ja va ser notícia l’estiu passat, quan va començar la temporada més tard que la resta -l’1 d’agost-, perquè es va reparar el col·lector de la xarxa de clavegueram que passa just per sota amb una inversió de 800.000 euros. A finals de setembre del 2021 es va produir una fuita en la xarxa d’abastament d’aigua potable que també passava per l’interior del recinte i es va comprovar que el tram de col·lector havia col·lapsat estructuralment.

Piscina dels anys 80

La piscina municipal de Ca n’Oriac va entrar en funcionament a mitjans dels anys 80. La instal·lació ha comptat amb diferents reformes i millores al llarg dels anys. Recentment, va estrenar una sala de filtració d’aigües, totalment reformada, i un nou sistema de filtració, que ha permès canviar el sistema de cloració pel d’electròlisi salina, més econòmic i sostenible.

En aquests moments s’estan fent obres de manteniment de la piscina, que es preveu que obri amb normalitat a l’estiu. Les restriccions per sequera no en condicionaran l’obertura.