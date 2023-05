ERC proposa renaturalitzar els terrenys del riu Ripoll com a alternativa al SurfCity

La piscina d’onades SurfCity no entra en els plans d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que, com a alternativa a aquesta idea, proposa renaturalitzar els terrenys on es preveu construir, al costat de la Bassa de Sant Oleguer. L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, i el candidat Ferran Ruz, han visitat aquest dimecres la zona en qüestió per explicar el seu projecte. La visita l’han fet amb bicicleta elèctrica.

El projecte d’ERC s’anomena ‘Sí a un Ripoll viu per a tothom’ i contempla una inversió de 319.000 euros que es duria a terme durant el pròxim mandat, entre els anys 2023 i 2027. La renaturalització permetria transformar els 6.000 metres quadrats aproximadament de terreny en una zona humida, plantar vegetació, eliminar canalitzacions i desconstruir urbanitzacions obsoletes, entre altres tasques.

Gabriel Fernàndez assegura que “el riu Ripoll ara té dues amenaces: una al nord, que és el Quart Cinturó, i una altra al sud, que és la piscina de surf d’onades artificials SurfCity”. ERC Sabadell s’oposa a aquests dos projectes, i el candidat recorda que el ple municipal va rebutjar el SurfCity el passat 2 de maig, i només va obtenir el suport del PSC, que ara espera els informes mediambientals de la Generalitat per decidir si el projecte continua endavant o no. Fernàndez remarca que aquestes eleccions “són un plebiscit” entre la proposta d’ERC per “salvar el riu Ripoll i fer realitat la ciutat verda” o el PSC “del ciment, el gris, l’asfalt i la depredació del riu Ripoll”.

Compaginar l’esbarjo amb la biodiversitat

Per la seva part, Ferran Ruz ha explicat que el riu “ha de ser un espai de transició entre la ciutat i el Rodal”, on els usos com l’esbarjo siguin compatibles amb els agrícoles, mediambientals i ecològics. En lloc de la proposta del SurfCity que “privatitzarà l’espai del riu i que és una proposta profundament elitista que la gran majoria de joves i de ciutadans de Sabadell no es poden permetre”, ERC proposa aquesta zona humida que pugui compaginar excursions i passejar-hi amb una gran zona que potenciï la biodiversitat i enriqueixi el riu.

La proposta d’Esquerra seria compatible amb el plantejament que fa la Plataforma en Defensa del riu Ripoll, que proposa fer uns aiguamolls en els mateixos terrenys, amb tres recorreguts de diferents distàncies. Un altre exemple similar al que vol fer ERC en aquest punt del Ripoll, al davant de la Pista Coberta d’Atletisme, és el Molí Vermell de Barberà del Vallès.