El ple de Sabadell vota a favor de descartar la piscina d’onades SurfCity

El ple de l’Ajuntament de Sabadell ha votat en la sessió ordinària de maig, aquest dimarts, descartar el projecte privat de la piscina d’onades SurfCity, actualment en fase de tramitació al consistori. L’aprovació no és vinculant perquè s’ha fet a partir d’una moció, presentada per ERC i la Crida. Però és significativa perquè ha suposat un gir en el guió: el PSC s’ha quedat sol votant a favor del projecte, i Junts, que fins ara hi donava suport, s’ha abstingut, tal com va avançar Lluís Matas a la recent entrevista amb el Diari. Ciutadans també s’ha abstingut i la regidora no adscrita, Marta Morell, ha votat en contra del projecte.

La moció ha quedat aprovada, doncs, amb 10 vots a favor (ERC -avui amb un regidora menys- , Crida i la regidora no adscrita), sis abstencions (Ciutadans i Junts) i 9 vots a favor, del PSC, a qui li ha faltat un vot perquè ja no compta amb l’exregidor Jesús Rodríguez, expulsat de la formació.

El primer tinent d’alcaldessa i portaveu del Govern, Pol Gibert, ha apuntat que, “davant el dubte raonable” sobre l’aspecte mediambiental del projecte, l’Ajuntament ha encarregat diversos informes (tres tècnics i un final). Informes que analitzarà la Generalitat analitzarà per tenir “la màxima garantia possible en l’àmbit ambiental tot i saber que ni és preceptiu ni obligatori”. Gibert creu, però, que l’interès dels proposants de la moció no és el medi ambient, perquè sinó esperaríen que hi hagués una resolució que aclarís els dubtes que hi ha en aquest sentit abans de voler tirar enrere el projecte. El responsable del Govern reitera que l’executiu “acatarà el que digui l’informe de màxima garantia medi ambiental”.

Des d’ERC, el seu portaveu, Gabriel Fernàndez, afirma que els republicans tenen “un model oposat i diferent” i el projecte SurfCity “és la millor síntesi d’aquesta diferència”. Fernàndez reclama definir el model de ciutat al ple, acusa el Govern de voler “passar el mort” a la Generalitat i reclama que “no tireu pilotes fora, assumiu les conseqüències i si no hi esteu d’acord i ara dubteu, sempre esteu a temps de corregir”.

La portaveu de la Crida, Nani Valero, ha reclamat que “no alimentem l’emergència climàtica” amb projectes com aquest. Per “coherència i responsabilitat”, perquè en moments “d’emergència climàtica i sequera” és “inoportú” voler tirar endavant la piscina d’onades.

Per part de Ciutadans, el regidor Ramón García acusa el Govern de romandre en “profund silenci” sobre aquest tema -esperava avals que determinessin la viabilitat del projecte- i assegura que “el projecte potser no era tant sòlid com ens el volíen vendre”. Encara menys en la situació actual de “sequera extrema”.

El portaveu de Junts, Lluís Matas, ha justificat l’abstenció perquè s’està a l’espera dels informes mediambientals, un tràmit que ha qualificat de “transcendental” i perquè les circumstàncies han canviat respecte a la votació del juliol de l’any passat, al mateix plenari i en la qual els juntaires van votar a favor del projecte.

“Un greu atemptat al parc fluvial”

En representació de la Plataforma Stop SurfCity i Amics del Ripoll, Mercè Argemí, ha alertat abans del debat de la moció que “la materialització d’aquest projecte en el context de sequera i emergència climàtica significaria un greu atemptat al que ha de ser el parc fluvial del riu Ripoll, amb la pèrdua de biodiversitat i la destrucció d’hàbitats naturals imprescindibles per poder mantenir la qualitat ambiental de tot l’àmbit del riu”.