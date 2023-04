Jesús Rodríguez: del PSC de Sabadell a ser regidor no adscrit

L’expulsió del Govern del regidor Jesús Rodríguez continua endavant, i es formalitzarà aquest dimarts a partir de les 17 h en el ple municipal ordinari del mes d’abril. Formalment, se l’expulsarà del grup municipal del PSC, al qual pertanyia, i passarà a ser regidor no adscrit perquè no ha renunciat a l’acta. Caldrà veure quin serà el seu seient al Saló de Plens, però a hores d’ara no se sap si hi tornarà perquè està de baixa i queden dos plens ordinaris -el d’avui i el de maig- abans de la dissolució del plenari prèvia a les eleccions municipals.

Alhora, el ple aprovarà destituir Rodríguez dels organismes on era responsable per haver sigut el tercer tinent d’alcaldessa, responsable de Cohesió territorial, Seguretat, Desenvolupament urbà, i Civisme. En aquest cas, assumeix les seves funcions la regidora responsable de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, que representarà l’Ajuntament a llocs com el Consell i la Junta Local de Seguretat, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental o l’Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va decidir expulsar Jesús Rodríguez i denunciar-lo per amenaces i coaccions el passat 24 de març.