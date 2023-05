Gran comiat europeu de l’Astralpool Club Natació Sabadell a Budapest

Per la porta gran. En una temporada inoblidable, l’Astraspool Club Natació Sabadell va acomiadar-se d’Europa amb una gran victòria a la històrica piscina del campió hongarès, el Ferencvàros (10-12), per signar una meritòria cinquena posició en el seu grup B amb 16 punts. Només l’average amb el Jug Dubrovnik l’ha deixat fora de la Final Eight entre els vuit millors d’Europa.

En aquesta darrera cita de la Champions, els de Quim Colet van tornar a demostrar el seu esperit competitiu davant un rival que ja tenia assegurada la tercera posició i, per tant, la classificació. Banicevic i Sergi Cabanas van avançar al conjunt sabadellenc en el primer quart (1-3).

Tot i la resposta local en el segon quart, de nou Sergi i Bernat Sanahuja van mostrar el seu encert per deixar un 3-6 en el descans que semblava encarrilar la victòria. Però això no és mai un avantatge definitiu davant un rival com el Ferencvàros, que va treure el seu orgull i gran qualitat individual per capgirar el marcador amb un parcial de 6-2 i posar-se per davant per primera vegada en el partit (9-8).

Ara semblava que l’Astralpool estava tocat, però en els últims cinc minuts va exhibir el seu ADN competitiu per remuntar de manera inapel·lable amb gols de Sanahuja, Valera i doblet d’Averka per certificar un triomf de prestigi. La cirereta a una gran temporada (amb quatre subcampionats) i també fi de cicle amb l’adeu de peces importants, com és el cas de Sergi Cabanas o Lluc Beltran.