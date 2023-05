L’OAR Gràcia goleja el St. Esteve Sesrovires (40-28) i ja és a semifinals de la Copa

La incorporació de l’OAR Gràcia als quarts de final de la Copa Catalana es va saldar amb una rotunda victòria. A partir d’una intensíssima línia defensiva, combinada amb varietat d’accions d’atac culminades amb un elevat percentatge d’encerts, els verd-i-blancs no van permetre que el Sant Esteve Sesrovires entrés en el partit ni que els posés cap pal a roda com havia fet en tantes anteriors visites.

Veure un Gràcia tan entonat, tan implicat, potser té la seva explicació per diferents motius: 1- Anar a totes per intentar guanyar la Copa Catalana com a compensació a no haver-se classificat, com l’any passat, per a la fase d’ascens. Cal recordar que a la segona volta de la lliga la plantilla es va veure afectada per nombroses lesions que van minvar el rendiment de l’equip; 2- Rescabalar-se de l’empat a l’última jornada contra el Sant Martí que l’impedí acabar en tercera posició a la lliga; 3- Oferir una actuació convincent als seus seguidors en el darrer partit al pavelló del carrer Boccaccio aquesta temporada, últim també per a Guillem Correro i Tonchi Vàzquez que seran baixa, com també el porter Pau Hernàndez si bé aquest ja no participarà a la Copa.

Siguin o no els motius, la realitat és que el Gràcia va exercir superioritat ben d’hora. Al minut 5 guanyava per 4-1, al minut 15 per 12-6 i al minut 30, mitjançant llançament directe de falta amb el temps exhaurit, Dani Peiró va tancar la primera part amb el 24-13 que feia pràcticament inviable la remuntada del rival.

Sant Vicenç a semifinals

Tot i tenir el passi a semifinals a la butxaca, el Gràcia no va tornar relaxat del vestidor i va mantenir el criteri amb el parcial 6-2 per posar la màxima diferència (30-15). Després hi va haver temps per estones de descontrol, d’accions individuals i de minuts per a tots que no van rebaixar el marge quan només quedaven 2 minuts de joc (40-25). Els tres últims encerts van ser del Sant Esteve abans que la botzina posés fi a un enfrontament més desigual del que s’esperava (40-28). El rival del Gràcia a la semifinal, el 10 de juny, serà el Sant Vicenç. L’endemà es jugarà la final. La seu d’aquestes jornades encara no s’ha anunciat.