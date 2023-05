Refugees Welcome inicia els actes per la Setmana de la Convivència

L’entitat Refugees Welcome ha celebrat aquest dissabte un primer acte per la Setmana de la Convivència. Ha estat a l’escola d’escalada La Panxa del Bou, lloc en el qual han organitzat una sessió informativa sensibilitzar la ciutadania sobre la situació de les persones refugiades que arriben al nostre país i per promoure la cultura de benvinguda entre els sabadellencs. Enguany el tema central escollit ha estat l’esport, com a element social cohesionador.

“L’objectiu del projecte és acollir i integrar aquells refugiats que arriben a la ciutat” explica Pablo Alonso, soci voluntari. Per fer-ho les persones refugiades conviuen, com a mínim, 6 mesos amb una família de la ciutat. És un moment on ja tenen permís de feina i poden començar a integrar-se amb una certa independència. Totes elles venen derivades de les entitats que gestionen el projecte d’ajuda estatal. Les nacionalitats dels participants són molt variades, incloent-hi centre Amèrica, Europa de l’est o l’Àfrica subsahariana entre altres. “Les famílies d’acollida s’apunten, es fa una enquesta d’afinitats i després es proposa una primera trobada”, explica Alonso. Per gestionar l’acollida hi ha la figura del “vincle”, que gestiona tota l’estada.

L’entitat, formada majoritàriament per voluntaris, fa 5 anys que treballa a Sabadell. Tot va començar arran de la crisi de refugiats sirians i amb aquest temps ja han organitzat 2 convivències. Des de Refugees Welcome es mostren molt satisfets amb els resultats obtinguts. Tot i això, destaquen la necessitat de ser solidaris i animen a la gent a participar al programa.