Consulta el programa de la Festa Major d’Espronceda 2023

Una desena d’activitats trauran els veïns d’Espronceda de casa seva a la plaça de Rogelio Soto aquest cap de setmana. El barri està de celebració amb la seva tradicional festa major que conserva un programa pràcticament intacte, només amb la restricció per sequera. “Ens quedem sense el corre aigües i la festa de l’escuma”, lamenta la Mari López, una de les organitzadores. Tant ella com la Pakyta estan darrere de qualsevol delícia que es prepara a les festes del barri, ara ja fa més de 25 anys.

La xocolatada, que preparen amb molta paciència, remena que remena perquè no es cremi, i amb les proporcions exactes de cacau, llet i sucre. “La xocolata reporta felicitat, ens agrada fer feliços als veïns”, expliquen. O la botifarrada popular, l’acte més nombrós que aglutina pràcticament 400 persones a la plaça. És a dir: han de preparar 400 plats d’amanides, 800 botifarres, 100 litres de sangria que han anat a comprar… Tot això, a l’esquena de cinc dones, veïnes de tota la vida.

Cuina d’arreu del món

Durant l’any, organitzen diversos tallers de cuina on combinen totes les delícies gastronòmiques de diferents cultures: la cuina musulmana, sud-americana, mediterrània, turca, d’algunes regions de sudàfrica, entre altres. “Som un barri molt divers, i volíem que això es reflectís als tallers que fem. Menjar és un moment de reunió, ens uneix a tots, ens fa conèixer el del costat”, expliquen amb orgull.

I perquè continuen fent un cop de mà i carregant-se de feina i responsabilitats, 25 anys després? “No sortim a les xarxes socials, però sortim al carrer. I ens coneixen per ser ‘les de la xocolata’. I això és molt gratificant”, coincideixen. És el que més els omple: veure gaudir grans i petits del seu barri.

El seu modus operandi és tradicional, a la vella escola: “No volem demanar subvencions a la Generalitat, la burocràcia és tan lenta… Demanem el que necessitem als veïns: una paella, un wok, material…”, exposa la Pakyta.

Quines són les activitats?

La festa a Espronceda arrenca avui divendres amb un Karaoke i playback per a infants, a banda d’un micròfon obert al veïnat, un correfoc i una batalla de gallos per donar cabuda als rapers emergents del barri d’Espronceda. Dissabte, els Sentinelles Arkemis donen tret de sortida a un Timbal i arriba el plat principal de la festa, el sopar popular a la plaça, que estarà amenitzat per l’orquestra Millenium Group.

Diumenge, el barri del sud es llevarà amb una xocolatada per a infants i adults i continuarà amb una festa i gimcana pensada per a nens i adolescents. “Una de les activitats consisteix a pintar una motxilla que cada participant s’endurà de regal”, sostenen des de l’organització.

Ja arribada la tarda, tindrà lloc una actuació del grup Gim Music i més tard una actuació de grups de balls tradicionals com ara ballet i flamenc, amb cantant en viu. Per finalitzar la jornada festiva, a les 22h una traca de focs d’artifici donaran la festa per acabada. I fins a l’any vinent.