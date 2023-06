La colònia morellana de Sabadell celebra la seva 64a trobada

La secció local de la colònia Morellano-Catalana va celebrar diumenge passat la seva 64a trobada anual. Després de l’aturada obligada per la covid-19, l’any passat es va reprendre la cita que anualment reuneix els sabadellencs que tenen arrels morellanes. La cita, oberta a tothom que hi tingués interès, va començar a la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta. Allà es va fer la tradicional missa en honor a la verge morellana de Vallivana -que està representada a l’església-.

Posteriorment, al migdia es va celebrar un dinar de germanor al restaurant de l’hotel Urpí. Pel president de la secció local, Eladi Adell, tot i portar més de sis dècades celebrant la trobada anual, subratlla que “és important mantenir aquesta tradició” per no perdre els lligams entre els dos municipis. Però any rere any la trobada té menys concurrència perquè no hi ha relleu generacional. Adell apunta que “és important mantenir la trobada. Però com que cada vegada la gent gran ens va deixant, cada vegada són menys els que venen”. Així, el sabadellenc admet que “de mica en mica, si no revifa la joventut, això anirà desapareixent”. Aquest any és especial perquè és el d’anunci previ al sexenni, de manera que durant un any els morellans preparen la seva festa gran.

Quin és el lligam?

La relació entre Sabadell i Morella (els Ports, País Valencià) es deu a les semblances industrials dels dos municipis. “Morella era tot tèxtil antigament”, recorda Eladi Adell. Així que “quan els primers morellans van venir aquí a Sabadell i a Terrassa van sortir els primers telers automàtics perquè allà era tot tèxtil, però de mà. Com que ja en sabien una mica, venien aquí i ràpidament trobaven feina de mestres, contramestres o encarregats”. Aquest coneixement va permetre, com diu l’organitzador de la trobada, que “tots van entrar molt ben situats” a les respectives fàbriques.