Pau Morilla-Giner és el nou president del Centre d’Esports Sabadell

Era un secret a veus. Pau Morilla–Giner ha estat confirmat, a través d’un comunicat oficial del club, com a nou president del Consell d’Administració del Centre d’Esports Sabadell-SAD en substitució d’Esteve Calzada, qui la setmana passada va anunciar la seva renúncia després de sis anys al capdavant. De fet, ambdós han liderat es últims quatre anys les inversions estrangeres que han permès al club mantenir una estabilitat econòmica i consolidar-se a la Primera Federació. Es converteix així en el president número 44 de la història del club.

Pau Morilla–Giner és un empresari sabadellenc que ha centrat la seva activitat professional a Londres, com a soci i Chief Investment Officer (CIO) de la companyia London&Capital, especialitzada en l’assessorament d’empreses i cerca d’inversors. Precisament, aquesta va ser la seva principal aportació en el projecte del 2019 en el club arlequinat, quan va aconseguir un acord amb un grup inversor estranger en un moment molt delicat per l’entitat.

Retorn a Catalunya

“El meu rol serà més de representació i tindré un perfil baix quant a presència mediàtica, però alt en el funcionament del Consell i les finances”, va explicar llavors. De totes maneres, la seva implicació ha anat augmentant de manera considerable els últims mesos, sobretot arran del seu trasllat a Catalunya. La companyia va decidir obrir la seva primera oficina a Europa per expandir-se i va escollir Barcelona. El Pau, doncs, tornava a casa. “Vaig marxar fa 20 anys, però aquí tinc les arrels i la família”, ha explicat en més d’una ocasió.

Pau Morilla-Giner (46 anys) està casat i té dos fills. Es va graduar Summa Cum Laude en Economia per l’Universitat Pompeu Fabra (UPF) i té un màster en Economia i Finances al Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). Va començar la seva carrera professional al JP Morgan i l’any 2004 es va incorporar a Omega Capital. Posteriorment, va treballar al Pragma Wealth Management. L’any 2008 va unir-se a London and Capital, empresa amb seu a Londres de la qual és soci i Chief Investment Officeer (CIO).

De fet, el seu cor sempre ha bategat en arlequinat i ja va viure situacions força complicades durant la dècada dels noranta quan ho seguia com un aficionat més. La seva manera de viure el Sabadell és molt intensa i ja s’ha pogut comprovar alguna vegada a la mateixa llotja de la Nova Creu Alta o en alguns desplaçaments: fins i tot va decidir presenciar el partit al Johan Cruyff de la passada temporada juntament amb els seus fills i els aficionats arlequinats.

L’expresident, Esteve Calzada, ha mostrat la seva satisfacció per la decisió del Pau: “Hem d’agrair-li que hagi acceptat la presidència, a més de donar-li tot el suport que necessiti, començant per mi mateix. Personalment, estic molt feliç perquè penso que no hi podia haver ningú millor, en termes de coneixement del projecte, lideratge i passió pel Centre d’Esports”.

Per la seva part, Pau Morilla-Giner, en les seves primeres declaracions, ha dit que “després de meditar-ho molt, he decidit acceptar la petició del Consell i fer aquesta passa endavant. És un honor presidir el club de la meva ciutat, el club del meu cor. Com porto fent des de la meva incorporació a l’accionariat i Consell d’Administració -just abans de la temporada de l’ascens de Marbella-, continuaré treballant al màxim per mantenir l’estabilitat i ajudar al Centre d’Esports a créixer en tots els sentits”. Tornar al futbol professional i assolir la consolidació és el seu gran repte.

Ara, se li presenta l’oportunitat de liderar el club de la seva vida en un altre moment de gran transcendència, a l’espera de concretar l’acord amb un grup americà que canviaria l’estructura accionarial de manera notable o incorporar nous inversors. El primer acte oficial de Pau Morilla–Giner com a president serà aquest dimarts en el sopar del 120 Aniversari del club, previst inicialment a l’estadi de la Nova Creu Alta. La previsió de pluges, però, ha obligat a fer un canvi d’escenari d’última hora a les instal·lacions de Fira Sabadell. S’espera que sigui un acte de gran sentiment arlequinat, amb la presència de mítics exjugadors, tècnics i persones vinculades a la història del club. També es farà un emotiu reconeixement als socis amb més de 50 anys de fidelitat.

Jaume Milà, el pròxim

Li espera molta feina en les pròximes setmanes. El primer repte serà la planificació esportiva de la temporada 23/24. Tot apunta que en les pròximes hores es podria confirmar l’acord amb Jaume Milà perquè continuï liderant la direcció esportiva. En conseqüència, Miki Lladó seria la primera opció per seure a la banqueta.