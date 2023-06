Castellar escalfa motors per a un estiu ple de propostes

El pròxim 21 de juny es donarà oficialment la benvinguda a l’estiu i Castellar del Vallès ja es prepara per gaudir d’uns mesos plens de propostes. La vila ha ultimat aquestes setmanes la programació de les Nits d’Estiu 2023, que començaran, com és habitual, a finals d’aquest mes de juny. El calendari inclou entre les propostes més destacades el cicle de concerts protagonitzats per dones FemFestival i la tercera edició de la iniciativa gastronòmica i cultural Tast d’Estiu.

D’entre totes dues, el Tast d’Estiu serà la primera de les activitats a arribar, els dies 30 de juny i 1 de juliol. Un any més, la plaça de Catalunya serà l’escenari en què diversos establiments castellarencs oferiran les seves propostes als estands de degustació que s’habilitaran per a l’ocasió. Tot, acompanyat d’una oferta cultural que amenitzarà els tastos, com l’espectacle del Circ Pistolet Potser no hi ha final, que es recupera després que s’hagués de suspendre la funció del 7 de maig, i la música de les DJ Lupita i Janux.

FemFestival, una cita imprescindible

Dues setmanes després del Tast d’Estiu, del 13 al 16 de juliol, Castellar s’omplirà del talent artístic femení i feminista del FemFestival. Enguany, les regidories de Feminisme i Cultura han programat tres concerts que tindran lloc a la plaça d’El Mirador, a les 22 hores.

Divendres 14 de juliol, el grup multicultural Las Karamba, format per sis dones originàries de Venezuela, Cuba, Argentina i Catalunya, portarà a l’escenari la seva gira “La Humanidad”, que han començat aquest 2023, després de més de 40 concert per tota Europa i amb la perspectiva del proper disc que sortirà l’any vinent. Un espectacle ple de força i alhora càlid i proper.

L’endemà, dissabte 15 de juliol, serà el torn de Maruja Limón. El sextet barceloní, caracteritzat per la seva música vital, que oscil·la entre el flamenc, el pop i els ritmes llatins, ha conquerit els escenaris de festivals d’arreu d’Europa al llarg de més de 200 concerts. Aquest 2023 presenten Esta noche no me acuesto, i arriben amb un directe poderós en què mostraran el seu costat més festiu.

La darrera actuació del FemFestival 2023 la portaran diumenge 16 de juliol Les Que Faltaband, una jove banda de versions formada per vuit noies que ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics. Un repertori 100% femení ple de temes amb ritmes llatins, pop-rock dels vuitanta i hits actuals.

Actuacions a Cal Calissó

Enguany, a més, la programació del FemFestival comptarà amb dos concerts més que proposa l’Associació Calissó Cultural a la terrassa de l’equipament. El primer, dijous 13 de juliol a les 21 hores, serà el de Laura H, una cantant, compositora i escriptora que fusiona el predomini del rock i el flamenc en els seus temes. El segon arribarà dissabte 15 de juliol, a les 19 hores, amb la tarragonina Maria Fort. La cantant, compositora i violinista, amb un estil propi d’influències de pop, electrònica, soul i R&B, ha esta seleccionada com una de les 30 artistes (d’entre 127 propostes) que actuaran als concerts de la fase preliminar del 23è concurs Sona9.

Les propostes del FemFestival es completaran amb un vermut electrònic amb propostes protagonitzades per dones que ha organitzat Vilabarrakes el diumenge 16 de juliol al parc de Canyelles.

Altres activitats: més música, cinema, sardanes, balls, “Vespres amb història” i festes diverses

A banda del Tast d’Estiu i el FemFestival, l’agenda cultural castellarenca de les Nits d’Estiu es presenta ben nodrida de propostes. No hi faltaran algunes activitats que ja són tradició, com el curs gratuït de bachata i roda cubana, els dijous a partir del 29 de juny, o les sardanes a la plaça del Mercat, enguany amb les cobles Jovenívola de Sabadell (29 de juny), Principal de la Bisbal (6 de juliol), Principal del Llobregat (13 de juliol), Ciutat de Girona (20 de juliol) i Sant Jordi Ciutat de Barcelona (27 de juliol).

També hi haurà sessions de cinema a la fresca a la plaça de Cal Calissó, els divendres 30 de juny i 7, 21 i 28 de juliol a les 22 hores, amb les projeccions, respectivament, de Licorice Pizza, Cinco Lobitos, Uncharted i Elvis. Per la seva banda, el Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història torna a proposar tres sessions de “Vespres amb història” els dimecres 5, 12 i 19 de juliol. En aquesta ocasió, aniran a càrrec, respectivament, de Llorenç Genescà, amb el tema “La criptogínia en la història”; Mireia Capdevila, amb el tema “Salvament del patrimoni després de la Guerra Civil”; i Jordi Roig, amb el tema “La necròpolis de la plaça Major”. La Fàbrica també ha fet una programació d’activitats per al mes de juliol, entre les quals destaquen el concert de tribut a Estopa amb Destrangis el dia 7, a les 22.30 hores, a la plaça d’El Mirador.

A més, cal destacar les diferents revetlles i festes d’associacions de veïns, entre les quals hi ha confirmades les de Sant Feliu i Can Font, i un cicle de concerts al Calissó que s’afegeixen als dos ja esmentats de la programació del FemFestival (Berta Clapés el 29 de juny, Daniel Ros el 6 de juliol, Miri’s Way el 8 de juliol, Samuel López el 20 de Juliol, Escletxa el 22 de juliol i Enric Ez el 27 de juliol).