Dia de comiat al ple de Sabadell: així han dit adeu els regidors que marxen

Gairebé la meitat dels regidors del ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell han viscut aquest dimecres la seva última sessió plenària. 13 de 27 edils deixen de ser-ho després de les eleccions municipals. Dissabte, 17 de juny, a les 12 h, es constituirà la nova corporació local, previsiblement presidida de nou per Marta Farrés (PSC), tenint en compte que va guanyar els comicis amb majoria absoluta. Precisament, Farrés ha agraït la tasca de tots els regidors. “No deixin mai de fer política, continuïn fent-ne des d’altres àmbits. Han quedat i queden per la història d’aquesta ciutat”, va dir. Els regidors d’ERC que s’acomiadaven han preferit no intervenir.

Aurora Murillo (Crida)

L’octubre del 2022, Aurora Murillo va rellevar Lluís Perarnau a les files de la Crida per Sabadell. A partir de dissabte, el seu lloc l’ocuparà Oriol Rifer. “La majoria absoluta del PSC no m’agrada, crec que no és bona per la ciutat. Farem una bona oposició perquè ho tenim clar i estarem al peu del canó de totes les lluites que faci falta”, ha dit.

José Luis Fernández (Ciutadans)

Dels darrers dos mandats, el portaveu de Ciutadans, José Luis Fernández, era el regidor que acumulava més anys a l’Ajuntament: vuit. L’alcaldessa i els edils de totes les formacions polítiques han reconegut el seu coneixement dels temes a tractar i la seva capacitat de treball. Fernández ha agraït “l’immens honor” que ha comportat representar la ciutadania de Sabadell, la feina dels tècnics municipals i dels altres grups municipals. Ciutadans no ha obtingut cap representant en les últimes eleccions municipals, de manera que els seus tres regidors es van acomiadar del ple.

Laura Casado (Ciutadans)

Particular ha sigut, però, el comiat de l’edil Laura Casado. Ha anunciat que no només deixa el ple, sinó també la política, tot i que només té 27 anys. Tanca una “etapa de la qual he après i gaudit molt”, treballant “pels joves, perquè tinguem un present i futur millor”.

Ramón García (Ciutadans)

Per segona vegada també s’ha acomiadat del ple Ramón García, que deixa els seients de Ciutadans, on seia des de fa quatre mesos per la marxa del seu portaveu, Adrián Hernández (que va marxar al PSC i serà novament regidor). Els regidors de la formació taronja no han fet cap referència explícita a Hernández, i García ha afirmat que “aquell que és i se sent de Ciutadans no es ven”.

Quim Carné (Junts)

També acaba la segona etapa de regidor de Quim Carné, que ara milita a les files de Junts, però anys enrere havia sigut edil del PSC. “Seguiré estant al costat del meu partit i del Lluís, però sobretot des del carrer i les entitats seguiré fent cultura com he fet sempre; treballant a nivell d’ensenyament a l’escola i, com sempre, treballaré també defensant les minories i la meva llengua, que és la que he estimat des que he nascut i ho seguiré fent sempre”, ha dit.

Francesc Baró (Junts)

Company de Carné, Francesc Baró també s’acomiada del ple. Marxa agraït a Lourdes Ciuró, amb qui va entrar com a regidor el 2019 i que posteriorment va ser nomenada consellera de Justícia el maig de 2021. Baró ha explicat que “personalment, he volgut ser útil construint ponts amb propers i amb qui pensa diferent. I col·laborant en la bona governança des del meu racó i responsabilitat”. El regidor va destacar que s’ha centrat en la defensa del català, la retirada de l’amiant, la lluita contra la lentitud burocràtica i el dèficit fiscal.

Marta Morell (Podem)

La representant de Podem, Marta Morell, va permetre el 2019 la investidura de la líder socialista Marta Farrés i l’estabilitat del seu Govern. “Marta, ha estat un plaer format part del govern més feminista de la història d’aquesta ciutat amb una alcaldessa al capdavant”, va afirmar Morell, emocionada, a Farrés. Morell ha assegurat que “a les institucions no s’hi ve a estar, s’hi ve a treballar per millorar la vida dels sabadellencs i les sabadellenques”. I al pròxims regidors els demana “estar en la primera línia de la lluita per l’erradicació de les violències masclistes i LGTBIfòbiques”. També, que “facin tot el possible perquè les dones no segueixin sent víctimes de qualsevol tipus de violència”.

Els portaveus també prenen la paraula

Els agraïments més compartits entre tots els polítics va ser per als tècnics municipals, els seus companys de partit i les seves famílies. En el ple de comiat també hi van intervenir els portaveus dels grups municipals i, per la part del PSC, Pol Gibert va destacar la capacitat de trobar majories, que “hem pogut trobar de caràcter estable”, amb Podem i Junts. Gabriel Fernàndez (ERC) va reivindicar el treball “per tenir acords, propostes útils i per ajudar al conjunt dels veïns, visquin on visquin i votin el que votin”.

Des de la Crida, Nani Valero assegura que entre el 2019 i el 2023 “s’han accentuat encara molt més les desigualtats i la fragilitat dels serveis públics”. Per part de Junts, el portaveu Lluís Matas va reivindicar que “som els del sí, ho hem defensat i ho seguirem defensant”.