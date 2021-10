Marta Morell, expulsada de Podem, es queda com a regidora no adscrita a l'Ajuntament de Sabadell

Publicitat

Marta Morell, l'única representant del grup municipal de Podem a l'Ajuntament de Sabadell, passarà a ser regidora no adscrita a partir del pròxim ple del dia 2 de novembre. El grup municipal, del qual deixarà de formar part, es dissoldrà el mateix dia i, per tant, Morell perdrà els seus dos assessors, així com la retribució d’uns 3.000 euros mensuals que rebia el seu grup municipal. Tot i que Morell va presentar el passat 5 d'agost una demanda de mesures cautelars als Jutjats de Sabadell per deixar en suspens la seva expulsió de Podem, el jutge va desestimar la demanda per "raons processals".

Així mateix, Morell ha explicat en una roda de premsa aquest matí que seguirà sent segona tinenta d'alcaldessa del Govern municipal i que no descarta crear un nou partit per presentar-se a les pròximes eleccions municipals de Sabadell de cara l'any 2023. "Seguirem fent política i estarem units per seguir millorant la ciutat", ha expressat. De fet, aquesta unió s'ha vist reflectida en la decisió del portaveu municipal de Podem Sabadell, Antonio Ontiveros, i el responsable d’organització de Podem Sabadell i del Cercle Podem la Concòrdia, Javier Garrido, de dimitir avui mateix dels seus càrrecs locals i de deixar d'estar afiliats a Podem. "Estarem en el projecte de futur de Morell", ha avisat Ontiveros.

"És un dia trist, però vull reivindicar que seguiré treballant al màxim per Sabadell com a regidora no adscrita i com a segona tinenta d'alcaldessa. Els ciutadans no notaran que el grup municipal de Podem s'hagi dissolt. Crec que ara ve la millor etapa des que formo part del consistori", ha afegit la fins ara portaveu de Podem a l'Ajuntament. En la mateixa línia, Garrido ha criticat als dirigents de Podem Catalunya per la decisió d'expulsar Morell: "Han debilitat l'estructura del partit a Sabadell. Més de 60 militants ja s'han donat de baixa en solidaritat amb ella. El degoteig de gent que marxarà de Podem serà constant", ha asseverat.

"No he fet cap irregularitat"

Dit això, Morell, que va ser expulsada de Podem per presumptes "irregularitats" en la confecció de les llistes de les darreres eleccions municipals, ha tornat a expressar que ella no va cometre cap "irregularitat" i que el procés per elegir les llistes va ser "transparent". A més, ha declarat que "mai" s'ha saltat un acord ni cap estatut intern del partit lila.

La portaveu del grup municipal manté que es va assabentar per la premsa de la seva expulsió de Podem el passat mes de juliol, tot i que la direcció del partit van apuntar que feia dies que Morell havia rebut la notificació. Dit això, Morell ja va avançar en una entrevista al D.S. el passat mes de juliol que seguiria sent segona tinenta d'alcaldessa tot i la seva expulsió del partit lila i que, a més, no deixaria l'acta de regidora a l'Ajuntament de Sabadell.

