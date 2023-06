Chanel, Tino Casal o Antonio Molina al Show de la festa major del Poblenou de Sabadell

El Show del Poblenou s’ha alçat com el plat principal de la festa del barri, que no només acull els veïns del Poblenou, també del seu municipi veí, Polinyà. Sense ànims de fer ‘spoiler’, enguany els protagonistes del Show, que tindrà lloc dissabte a les 23 h, seran Chanel, Tino Casal o Antonio Molina. Bé, els seus dobles. Els veïns porten assajant aquestes coreografies i espectacles des de principis d’any. I la posada en escena serà la festa major del Poblenou, que és l’excusa per a treure pit del talent que s’ha treballat.

Avui divendres tindrà lloc l’elecció de la Pubilla i el Míster Poblenou 2023, on es valora la simpatia i el carisma dels participants. “El companyerisme ens uneix, hi ha molta química entre els veïns”, apunta Eva Campiñez, una de les organitzadores, que fa més de 25 anys que hi participa.

Els hi agrada fer barri i fer ciutat, és per això que aposten pel talent sabadellenc: la festa comptarà amb l’actuació del grup de rumba Depaso. D’altra banda, els veïns col·laboren econòmicament per a rebre la revista de la festa major i això permet guarnir l’espectacle. “Ens agradaria que els nous veïns que arriben també s’hi impliquessin i ho visquessin com nosaltres”, exposa. La festa s’allargarà fins la 24 de juny, amb el concurs de paelles.