Aixi seran els nous trens de Rodalies, ‘made in’ Vallès

Els nous trens de Rodalies entraran en funcionament d’aquí a un any i mig. Així ho van anunciar aquest dijous la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el president de Renfe, Raúl Blanco, en una visita a la planta d’Alstom, empresa vallesana responsable de fabricar part d’aquests nous combois. A Catalunya hi haurà 101 trens nous, que circularan en les diferents línies, entre les quals l’R4, que passa per Sabadell i altres punts de la comarca.

Renfe ha destacat que tenen capacitat per a 900 passatgers, uns 200 més que els actuals, i disposen de més portes i més accessibles, fet que agilitza l’entrada i sortida. A llarg termini confien que això permetrà reduir el temps d’aturada i incrementar la freqüència de pas. Mentre la Generalitat reclama el traspàs del servei, Blanco ha insistit en defensar que “Renfe ha estat, és i serà l’operador ferroviari líder a Catalunya”.

Millores per als usuaris

Dels nous trens encarregats per Renfe per renovar la flota de Rodalies, una part els assumeix Stadler, una altra els contrueix CAF i una altra també ha estat encarregada a la planta vallesana d’Alstom. Son 201 combois fets a Santa Perpètua, dels quals 49 es destinaran a la xarxa catalana, mentre la resta aniran al servei de Cercanías. La previsió del fabricant i de Renfe és que durant tot el 2024 puguin superar el procés de proves i homologació, per tal d’entrar en servei a principis del 2025. S’expediran mensualment en lots de quatre unitats.

Segons han detallat aquest dijous els responsables d’Alstom i Renfe, els nous combois estan dissenyats per garantir l’accés a persones amb capacitat reduïda, de manera que tots els accessos són a nivell d’andana.

Al mateix temps, tenen més portes que els trens actuals, fet que garanteix “més eficiencia en la càrrega i descàrrega de passatgers”, ha ressaltat Blanco, que ha posat en valor l’increment de capacitat: si ara els Rodalies traslladen entre 600 i 700 viatgers, els nous trens tenen capacitat per a 900. També són combois preparats per circular en doble composició, de manera que en hora punta es preveuen capacitats de fins a 1.800 persones. En la línia dels dissenys ja presentats a Stadler, es preveu més espai per a bicicletes i cotxets infantils, endolls USB i connexió wifi.

Increment dels combois

Segons dades de Renfe, el servei de Rodalies opera actualment amb 270 combois. D’aquests, se’n substituiran 56 que provindran tant d’Alstom, com d’Stanler i CAF. L’operadora començarà a canviar els trens més antics, que tenen entre 20 i més de 30 anys, i que operen principalment a l’R2 i al serveis regionals de Tarragona i Terres de l’Ebre. A mesura que avanci el desplegament dels nous trens, se n’incorporaran a totes les línies “on sigui necessari”. Quan culmini la implantació d’aquest nou model, Renfe calcula que hi haurà en circulació 315 trens.

La ministra de Transports i Mobilitat, Raquel Sánchez, s’ha felicitat de la renovació de la flota: “La inversió en nous trens és una realitat que no és abstracte, sinó immediata”. Sánchez ha assenyalat que l’adquisició dels combois “reverteix un dèficit en inversió” provinent dels governs del PP. “Ara donem la volta a la situació”, ha asseverat, reiterant novament “l’esforç” del ministeri en infraestructures ferroviàries “com mai s’havia fet abans”.

Per la seva part, Blanco ha reivindicat l’adquisició de nous trens com una “nova mostra del compromís que Renfe té amb Catalunya, del qual no se n’ha de dubtar mai”. Davant les constants peticions de la Generalitat per traspassar la gestió íntegra dels serveis ferroviaris, el president de la companyia ha ressaltat que “Renfe ha estat, és i serà l’operador líder a Catalunya” i ha garantit un “compromís d’inversió sostinguda” durant els propers anys.